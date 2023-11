Estas son las máscaras de pestañas Essence más vendidas en Amazon

La máscara de pestañas puede llegar a ser una de las partes más importantes del maquillaje, ya sea realzar la mirada siempre es un plus para todo tipo de looks. Ahora bien, para ello es imprescindible contar con un rímel que deje unas pestañas largas y tupidas sin dañarlas.

Y al contrario de lo que se puede pensar, no es necesario gastar una gran cantidad de dinero en máscaras de pestañas, ya que existen alternativas mucho más baratas que revolucionan el cosmos de la belleza por su relación calidad-precio, como sucede con la firma de cosméticos Essence.

Essence es conocida por tener un amplio catálogo de productos de cosmética y maquillaje asequibles y de buena calidad. En cuanto a sus máscaras de pestañas, ofrecen una amplia variedad de modelos que, aunque sean diferentes, tienen algo en común: todas están elaboradas sin alcohol ni fragancias y son apreciadas por proporcionar longitud, volumen y definición a las pestañas, ¡y ninguna supera los seis euros! Además, se pueden encontrar tanto en tiendas físicas de maquillaje como en plataformas online como Amazon, donde superan hasta las 300.000 valoraciones.

“Triplica el tamaño y volumen de las pestañas”, así lo asegura este cliente entre sus más de 317.000 valoraciones. Su fórmula está pensada para alargar y reforzar las pestañas de manera natural (con un efecto duradero). Su única desventaja es que no es resistente al agua y cuenta con mucho pigmento, por lo que se recomienda aplicar una base para máscara de pestañas antes del rímel.

Máscara de pestañas Essence Lash Princess, efecto pestañas postizas

Tal y como asegura esta clienta, esta máscara de pestañas de Essence es “muy buena, barata y dura todo el día como si te lo acabaras de poner”, consiguiendo unas pestañas largas y voluminosas, o como aseguran en esta otra opinión de la plataforma de Amazon, cuenta con un “buen waterproof”. Tanto es así, que se recomienda desmaquillar los ojos con un producto específico para retirar este tipo de maquillaje.

Máscara de pestañas waterproff False Lash Effect de Essence

Este rímel de Essence destaca por su cepillo cónico especial, que permite esculpir las pestañas con una forma única, como si se trataran de un abanico. Además, “no hace grumos y aguanta muchas horas”, tal y como comenta esta clienta. En Amazon acumula más de 28.400 valoraciones.

Essence - Lash Princess Máscara De Pestañas Sculpted Volume

Se trata de una máscara de pestañas voluminizadora, diseñada con un cepillo de plástico extragrande para conseguir unas pestañas increíblemente voluminosas de manera sencilla. Destaca por su textura cremosa y su intenso color negro, que cubre las pestañas con resultados sensacionales. Así lo aseguran clientas como Yahiza que comenta:“me he quedado maravillada con las pestañas que te deja”.

ESSENCE I Love Extreme Crazy Volume máscara de pestañas, negro con un efecto muy duradero

Este rímel de Essence es una versión con un alto poder voluminizador, junto a la ventaja de que es resistente al agua. Así, es la máscara de pestañas perfecta para las amantes del maquillaje y la playa, la piscina o los deportes acuáticos. Por esto, no es de extrañar que clientas como Y.María hayan puntuado este rímel con cinco estrellas, al ser uno de sus imprescindibles: “lo uso a diario y la verdad que deja las pestañas súper bien, no se apelmazan y las alarga y además se suma a que no se va con el agua”.

ESSENCE I Love Extreme Volume Waterproof máscara de pestañas extraduradera

A diferencia del resto de opciones, esta máscara de pestañas está formulada con un gel completamente transparente que también es apto para peinar las cejas y olvidarse de los pelos rebeldes, consiguiendo estilizarlas fácilmente y con precisión. Asimismo, al no ser de color negro, evita las posibles manchas o que se transfiera. En Amazon suma más de 1.200 valoraciones.

Essence mascará de cejas y pestañas transparente

Esta máscara de pestañas voluminizadora tiene un cepillo en forma de cabeza de cobra, que permite conseguir una mirada intensa y perfecta, ¡propia de la realeza! Así es la máscara de pestañas “Lash Princess” de Essence, que alcanza cada pestaña para lograr un resultado rizado y sin apelmazar. No es waterproof, por lo que es muy cómoda a la hora de desmaquillarse.

ESSENCE Lash Princess Voluminizadora máscara de pestañas, color negro, refuerza el volumen.

"Igual de buena que una máscara cara", así lo garantiza esta clienta, que junto a este "increíble" de María Dolores y su puntuación de 4,1 sobre 5 estrellas en Amazon, hace que las ganas de maquillarse con este rímel aumenten. Sin duda, es la mejor opción para conseguir un efecto rizado, pues el cepillo tiene un diseño específico para obtener unas pestañas curvadas y más voluminosas, combinándose con un color negro intenso.

ESSENCE Get Big! Lashes Volume Curl máscara de pestañas

Además, Essence también cuenta con bases para la máscara de pestañas, diseñadas para aplicarse antes del rímel. Estas tienen como función principal acondicionar las pestañas y, sobre todo, ayudar a separarlas correctamente para que al aplicar la máscara los resultados se maximicen. Además, ayudan a que la máscara de pestañas se adhiera mejor y dure más tiempo.

Este pack ahorro acumula más de 31.000 valoraciones en Amazon y tiene la gran peculiaridad de que las máscaras para pestañas que se incluyen funcionan como una prebase, que brinda un volumen extra en las pestañas al aplicarla antes que el rímel. Además, contienen ingredientes nutritivos como el aceite de açaí y la manteca de mango, así como el agradable aroma de esta fruta.

Paquete de 2 bases para máscaras de pestañas de Essence, fórmula efecto volumen.

Así, conseguir unas pestañas que parezcan postizas sin apenas gastar dinero es posible y las opciones son infinitas, gracias a las máscaras de pestañas 'low cost' de Essence, ¿a qué esperas para elegir tu favorita?

*Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL HUFFPOST puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.