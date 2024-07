Este es el protector solar facial más vendido de Amazon: efecto buena cara y disimula imperfecciones

La exposición prolongada a los rayos del sol puede afectar directamente a las células de nuestro organismo, teniendo efectos nocivos tanto en la salud de la piel como en su apariencia, como lo indican los Institutos de Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Por esta razón es fundamental contar con buen protector solar y aplicarlo durante todo el año, especialmente durante los meses del verano que es cuando más exposición directa al sol se tiene.

Si además de proteger tu rostro quieres aportar un 'efecto buena cara', entonces debes conocer el protector solar facial más vendido de Amazon, Es de la marca Isdin, aportar un poco de color y tiene un factor de protección SPF 50. ¡Cuidará tu piel mientras la hidrata!

Protector solar facial ISDIN Fusion Water

El fabricante afirma que se trata de una nueva generación de foto protección, ya que su fórmula no solamente protege a la piel eficazmente de los rayos UV, sino que cubre con un manto fino cualquier tipo de imperfección. El efecto es como si tuvieras un cutis más saludable, pero sin parecer que vas maquillada.

Vista frontal del protector solar Isdin Fusion Water Color Light. Amazon

El protector solar se puede comprar en tres tonos diferentes, así que no importa tu color de piel, podrás adaptarlo perfectamente a tu rutina diaria. Sus componentes están pensados, además, para que la piel se mantenga hidratada durante más horas.

Si lo que deseas es adquirir un tono dorado por más tiempo, entonces te recomendamos usar unas gotas bronceadoras, ya que se aplican fácilmente y dan muy buenos resultados con poco producto.

Este protector solar unifica el tono de la piel

¡Deja atrás esa base de maquillaje en verano! Aunque no tiene la misma cobertura que la de una base, lo cierto es que aporta color a la piel y ayuda a cubrir diferentes imperfecciones como granitos, manchas no tan oscuras, etc.

Si lo que quieres es un protector solar facial con alto factor de protección y que te ayude a unificar el tono de la piel, quizás debas dar una oportunidad a este de Isdin. Su cobertura natural le dará a tu rostro ese 'efecto buena cara' sin tener que aplicar tantos productos en la piel.

La aplicación de este protector solar es muy ligera. Amazon

¿Cómo aplicar el protector solar facial de ISDIN?

Recuerda que es importante aplicar una cantidad generosa de producto, además de que se debe volver a poner en la piel cada cierto tiempo. A continuación te dejamos este sencillo paso a paso:

- No lo dejes para último momento: la marca recomienda aplicar el protector al menos 30 minutos antes de la exposición a los rayos del sol.

- Limpiar la piel: así contribuirás a que el producto penetre mejor y que su eficacia aumente. Se puede aplicar con la piel seca o húmeda.

- Utiliza los dedos: por supuesto deben estar limpios, así podrás poner cierta cantidad (dos dedos) de producto para irlo distribuyendo sobre toda la piel.

- Aplica ascendentemente: masajea suavemente la piel de forma ascendente, ten cuidado de que no queden espacios o zonas sin producto.

- Volver a aplcar: se recomienda hacerlo cada dos horas.

Antes y después de aplicar el protector facial de Isdin en la cara. Amazon

5 razones para comprar el protector solar facial de Isdin

Lo cierto es que en cuanto a nuestra salud y bienestar no se debe escatimar, un producto de calidad, como el de Isdin, nos brinda mayor tranquilidad frente a los rayos nocivos del sol. Estos son algunos de los motivos por los que tu piel agradecerá que compres este protector solar.

1. Textura ultraligera: deja atrás esas cremas que dejan la piel con sensación grasa, este producto se aplica fácilmente y se absorbe más rápido. Su acabado es suave y sedoso, te dará gusto utilizarlo.

2. 'Efecto buena cara' en segundos: aunque no quita las imperfecciones como los parches para eliminar los granos, sí consigue difuminarlas. Aporta el color suficiente para unificar el tono de la piel y crear un lindo manto que cubre muy bien toda la superficie.

3. Alto factor de protección: este es sin dudas uno de los puntos más importantes, ya que el producto tiene un SPF 50.

4. No es comedogénico: el protector no obstruye los poros de la piel ni favorece la aparición de imperfecciones.

5. Hidrata la piel: sus componentes ayudan a humectar la piel hasta por 12 horas, con propiedades antioxidantes que disminuyen el efecto de los radicales libres.

En el siguiente video de TikTok se pueden apreciar los tonos en los que está disponible este protector solar:

Preguntas frecuentes sobre el protector solar facial Isdin

En esta sección resolvemos dudas sobre el producto, para ello nos basamos especialmente en la información que brinda el fabricante.

¿Es un protector solar para todo tipo de piel?

Sí, la marca asegura que lo pueden utilizar todo tipo de personas.

¿Es apto para usar en la playa?

Así es, a pesar de tener color, este protector solar es perfecto para ir a la playa, caminar bajo el sol o realizar cualquier actividad deportiva.

¿Se puede usar este protector solar como base de maquillaje?

Sí, si lo que buscas es un acabado mucho más natural, podrás usarla diariamente como base de maquillaje para unificar el tono de la piel.

¿En qué tonos se puede comprar el protector facial de Isdin?

Este producto se encuentra disponible en tres colores: light, medium o bronze.

El protector solar facial de Isdin protege a la piel mientras la hidrata. Amazon

