Parches milagrosos para el acné: invisibles y cómodos 

¿Tienes granitos en la cara? Esto ocurre porque los folículos pilosos se ven obstruidos, generalmente, por grasa o suciedad. Si ya lo has intentado todo para combatir con este problema y no has tenido éxito, hoy queremos presentarte los parches milagrosos contra el acné que triunfan en Amazon.

Antes de empezar, lo mejor ante cualquier tipo de reacción o condición de nuestra piel, será siempre consultar con un profesional médico para que nos oriente de forma personalizada.

El paquete trae 96 unidades en dos tamaños diferentes. Amazon

Parches para el acné virales Miracle Patch

Para que lo entiendas al primer vistazo, lo primero que te dejamos es uno de los tantos videos que se han subido a redes sociales como TikTok sobre los parches. El video pertenece a la cuenta de @keyyynicole.

¿Qué son los parches para los granitos?

Se trata de unas láminas en forma circular, diseñadas especialmente para ponerse encima de los bultitos inflamados de la piel y que no hacen daño. Prometen un efecto muy suave, extrayendo de forma cuidadosa las impurezas localizadas de la dermis.

Actualmente cuentan con más de 47.000 valoraciones en Amazon, y una puntuación media de 4,2 sobre 5 estrellas.

Parches con hidrocoloide para los granos

Este tipo de apósitos están elaborados con materiales que ayudan, por una parte, a absorber el exudado o fluido que desprende una herida, a la vez que favorece su curación y cicatrización. El hidrocoloide que se usa es de grado médico, no se seca y la pegatina es hipoalergénica.

Estos parches para los granos se retiran muy fácilmente de su empaque. Amazon

Nadie notará que los llevas puestos

Una de las principales razones por las que estos parches para los granos se han vuelto tan populares, es que son transparentes. Son una alternativa perfecta para todo tipo de personas, ya que su acabado transparente y su silueta fina se mezcla perfectamente con cualquier tipo de piel.

Los parches para los granos que duran todo el día

¡Te los pones y te despreocupas! Estas pegatinas, que favorecen la curación de las heridas en la cara, se mantendrán adheridas a la piel durante todo el día. Los afilados bordes de los parches se sujetan bien a la piel, ayudando a que no se despeguen en ningún momento, mientras cumplen su función de curación y protección de las pequeñas heridas.

Estos parches para el acné protegen la piel

Como mencionamos anteriormente, si tienes cualquier tipo de afección importante en la piel, en primer lugar siempre es mejor consultar con un profesional médico.

Estos parches son una excelente opción para esos granitos del día a día, ya que crean una barrera protectora ante impurezas y gérmenes, acelerando la curación de las heridas y previniendo la aparición de cicatrices.

Antes y después de utilizar los parches para los granos Miracle Patch. Amazon

Más sobre los parches para el acné Miracle Patch

Es importante que sepas que la caja contiene una cantidad total de 96 parches y que vienen en dos tamaños diferentes: 48 unidades de 10 mm y 48 unidades de 12 mm. A continuación te dejamos algunas preguntas frecuentes sobre este tipo de parches para los granos.

¿Cómo se usan estos parches para los granos?

Todo es muy fácil y se resume en tres sencillos pasos, así que toma nota y empieza a disfrutar de una piel con menos imperfecciones.

1. Asegúrate de tener la piel limpia y seca.

2. Pon el parche y presiona durante cinco segundos en la zona afectada.

3. Lo podrás retirar en un tiempo de entre cuatro a ocho horas.

¿Cómo funcionan los parches para el acné Miracle Patch?

Todo se debe a un maravilloso ingrediente, casi milagroso, llamado hidrocoloide. Este material favorece la absorción de grasa, pus y casi cualquier tipo de impureza.

¿Cuánto tiempo dejar los parches para los granos?

Aunque los Miracle Patch están diseñados para poderlos llevar todo el día, se recomienda que al menos se dejen en la piel en un tiempo estimado entre las cuatro y ocho horas.

Estos parches para los granos son transparentes y cómodos de llevar. Amazon

