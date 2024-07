6 sistemas de riego automático para que no mueran tus plantas si estás de viaje

Sin agua las plantas no podrían realizar la fotosíntesis, así que es un elemento fundamental para que no se mueran. Para que tengan la humedad necesaria no hay problemas mientras estás en casa, ya que te encargas de regarlas con cierta periodicidad, la preocupación aparece cuanto te tienes que ausentar por un periodo más largo.

Puedes contar con una persona que cuide de ellas, aunque esto simboliza comprometer a alguien, o también, puedes hacerte con un buen sistema de riego automático para la casa. Estos sistemas te ayudarán a que la planta reciba la cantidad de agua necesaria según su especie, una auténtica maravilla para cuando tienes que irte de vacaciones.

En Amazon, por ejemplo, se pueden encontrar diferentes opciones, tanto de sistemas automáticos de riego, como de autorriego. A continuación te presentamos diferentes alternativas que se convertirán en uno de los mejores trucos para que no se mueran las plantas de casa si estás fuera.

Sistemas de riego automáticos

Son la mejor opción si tienes que irte por un largo periodo de tiempo, ya que normalmente se pueden programar y adecuar a todo tipo de necesidades. ¡No dudes en comprarte uno antes de irte a vacaciones!

En este video de la red social TikTok se puede apreciar cómo funcionan la mayoría de este tipo de sistemas:

Sistema de riego automático wifi - Rainpoint

Uno de los mejores que podrás comprar en Amazon. Este sistema se puede controlar de forma remota mediante una aplicación en el móvil. Tendrás la posibilidad de establecer un riego personalizado dependiendo del tiempo que estarás fuera, el clima durante esos días y el tipo de la planta.

Una de las maravillas de este tipo de sistemas es que cuenta con una alerta que avisará cuando exista falta de agua en la planta. Por otra parte, el tiempo y la duración de riego son totalmente ajustables: de 20 a 30 minutos y la frecuencia de 1 a 24 h o de 1 día a 7 días.

Este es el sistema de riego automático wifi de la marca Rainpoint. Amazon

Kit riego por goteo DIY - Lantrip

Este sistema cuenta con más de 1.000 valoraciones en Amazon y una calificación media de 4,1 sobre 5 estrellas. Se puede utilizar con pilas AA o también se puede conectar mediante USB, así que podrás elegir la opción que más te convenga.

Cuenta con dos programas principales para ajustar el tiempo y la duración del riego y además, se puede utilizar hasta en 15 plantas diferentes. Mediante su práctica pantalla táctil podrás establecer ciclos de riego, que después serán recordados por el aparato para hacer esta labor más fácil.

Este sistema de riego cuenta con una práctica pantalla táctil. Amazon

Sistema de riego automático para macetas -GedFong

Una de las mejores opciones si quieres que tus plantas, además de tener el agua suficiente, también cuenten con nutrientes para fortalecerlas. Este sistema de riego por goteo está dotado con una caja de almacenamiento en la que se depositan los nutrientes, mismos que serán suministrados a la planta de forma automática.

También funciona mediante dos tipos de fuentes: con pilas o a través de conexión USB. Te permitirá monitorear los intervalos del riego y la cantidad de agua de forma práctica a través de su pantalla y perilla. Cuenta con un potente motor que permite que la altura en que está dispuesto el sistema no afecte la salida de agua.

Este sistema de riego automático puede funcionar con pilas o conexión USB. Amazon

Sistemas de autorriego

En este apartado incluimos opciones que funcionan de forma más manual, pero que pueden ser buenas alternativas para cuando estés poco tiempo por fuera. Como punto positivo, suelen ser mucho menos costosas.

Cuerda con mecha de autorriego

Sin lugar a dudas este es uno de los métodos más prácticos y económicos para regar las plantas cuando no estás en casa. Se trata de una cuerda de alrededor de 9 metros de largo que funciona de la siguiente manera:

- Un extremo de la cuerda se pone dentro de un depósito de agua.

- El otro extremo se debe ubicar en la planta.

- La cuerda succionará el agua del depósito y su otro extremo empezará a gotear.

En este video se puede ver paso a paso cómo se utiliza, además de otro pequeño truco casero para crear un propio sistema de autorriego en casa:

Esta cuerda de autorriego se puede cortar y adaptar a las necesidades de cada planta. Amazon

Macetas de autorriego - Idealife

Este tipo de macetas cuentan con una especie de depósito en su parte inferior, este funcionará como un tanque que se llena de agua, misma que la planta irá absorbiendo según sus necesidades a través de una cuerda.

¿Necesitas trasplantar tu planta y no sabes cómo hacerlo? En este pequeño video de TikTok te lo cuentan de forma detallada:

Están diseñadas con 178 orificios de drenaje que ayudan a que la raíz de la planta pueda respirar y tomar el agua que requiera durante, al menos, una semana. Se pueden comprar en diferentes tamaños y cuentan con un diseño atractivo, así que se convierten en un objeto decorativo para la casa.

Las macetas se convierten en un artículo decorativo para la casa. Amazon

Plantador de auorriego - T4u

Se trata de una maceta de plástico que incluye una pipeta que se rellena de agua y se inserta en la planta para que poco a poco se vaya suministrando el líquido. Lo mejor es que esta pipeta cuenta en su parte superior (que queda a la vista), con un medidor que te indicará el nivel de agua y cuándo es el momento de rellenarlo.

Con este sistema podrás irte tranquilamente por fuera hasta una semana, o quizás un poco más, todo dependerá del tipo de planta que tengas y sus necesidades de agua.

Esta maceta incluye una pipeta que indica el nivel de agua. Amazon

Preguntas frecuentes sobre los sistemas de riego automáticos para las plantas

A continuación presentamos algunas preguntas que pueden surgir de este tipo de sistemas, especialmente los que tienen un funcionamiento automático:

¿Por qué comprar un sistema de riego automático?

Ya durante todo el texto se han mencionado los beneficios, pero los podemos resumir en los siguientes puntos:

- Riegan las plantas cuando tú estás fuera: son ideales para esos días de vacaciones o que te debes ausentar por un periodo más largo de tiempo. Ayudarán a mantener el nivel ideal de humedad en la planta.

- Diferentes opciones de programación: podrás crear tu propio ciclo de riego tomando en cuenta, tanto la cantidad de agua suministrada, como los intervalos de tiempo.

- Mayor ahorro de agua: este líquido no se desperdiciará, el sistema utilizará el agua precisa que necesite la planta, esto, previo a la configuración inicial.

¿Cómo se instala un sistema de riego automático para las plantas?

Aunque existen diferentes tipos y diseños, la mayoría de este tipo de dispositivos funcionan de la siguiente manera:

- Se debe poner una manguera que va conectada a la pantalla o cabeza del dispositivo dentro de un depósito de agua.

- Introducir todas las mangueras con que cuente el sistema en las plantas que tengas en casa, de ellas saldrá el agua que viene desde el depósito.

- Es el momento de configurar el sistema, podrás establecer la cantidad y frecuencia con que será suministrado el líquido.

¿Qué sucede si hay fallas con la electricidad mientras estás fuera?

Afortunadamente la mayoría de este tipo de sistemas funcionan a través de dos fuentes: pilas y conexión USB. Se deben dejar las pilas puestas, con ello, aunque fallara en algún momento la corriente eléctrica, el aparato no dejaría de funcionar gracias a las baterías.

