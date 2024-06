Cádiz se prepara para un maremoto

No se sabe cuándo se podría repetir un maremoto Cádiz, que en 1755 se vio afectada por una catástrofe sin precedentes en Portugal, el terremoto de Lisboa, que provocó miles de muertos y causó un tsunami que arrasó parte de la costa atlántica de Andalucía. Ahora, tres siglos después de aquel mortífero temblor, la capital gaditana se prepara para hacer frente a la posibilidad de que un maremoto ponga la ciudad en alerta.

Según La Voz de Cádiz, en el marco de la celebración de una jornada técnica sobre riesgo de maremotos, en la que participaron, entre otros, el alcalde de Cádiz, Bruno García, el doctor ingeniero de Caminos, Gregorio Gómez, y el coordinador de Protección Civil, José Manuel Calvo, que han instado al consistorio gaditano a elaborar un plan para ofrecer una respuesta respuesta rápida en caso de que se llegue a producir una situación de este tipo.

"Hemos estado trabajando durante un tiempo en la preparación para la eventualidad de un maremoto en Cádiz. Aunque la probabilidad es baja, es esencial que estemos preparados", afirmó el alcalde en el discurso inaugural de una jornada técnica en la que se reunieron académicos, expertos y personal de seguridad para reunir la información que permita elaborar el plan de maremotos basado en las directrices de la Junta de Andalucía.

El ingeniero de Caminos, Gregorio Gómez, dejaba clara la importancia de no crear una alarma social, innecesaria, porque no se sabe "cuándo podría ocurrir un maremoto, pero existe la posibilidad y debemos estar preparados", apuntó. El coordinador de Protección Civil de Cádiz, José Manuel Calvo, por su parte, destacó la necesidad de un plan integral que no solo aborde el riesgo de maremotos, sino cualquier otra emergencia de la ciudad.

"Es crucial que la población sepa cómo reaccionar: usar salvavidas, buscar una altura y esperar a que pase el peligro. Mientras tanto, los servicios públicos seguirán un plan más complejo", agregó el responsable de la Protección Civil gaditana.