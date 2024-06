Descubren que el glaciar del 'Juicio Final' se derrite a gran velocidad y estas serán las consecuencias

Anadolu via Getty Images

El glaciar Thwaites, también llamado del 'Juicio Final', se encuentra en la Antártida y cuenta con un tamaño similar al estado de Florida (EEUU). Esto supone unos 120 kilómetros de ancho por 1,2 kilómetros de profundidad. El problema es que, al igual que muchos otros bloques gigantes de hielo, se está deshaciendo a una velocidad muy preocupante.

Como recoge 20 Minutos, un equipo de científicos de la Universidad de California en Irvine (Estados Unidos) ha publicado un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el que muestran las evidencias del deshielo de este glaciar. En concreto, indican que se ha encontrado intrusión de agua de mar cálida y a alta presión a muchos kilómetros por debajo del glaciar.

Está situación está causando que el hielo se esté despegando de la tierra y se asiente de nuevo, de modo que se derrite cada vez que toca el agua de mar. Hasta ahora solo había estado tocando el borde del glaciar, pero los investigadores creen que el "derretimiento vigoroso" puede acelerarse en un plazo de entre 10 y 20 años.

Christine Dow, coautora del estudio e investigadora de la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Waterloo (Canadá) explica que "Thwaites es el lugar más inestable de la Antártida y contiene el equivalente a 60 centímetros de aumento del nivel del mar". Es por este motivo por el que la científica advierte de que "estamos subestimando la velocidad a la que está cambiando el glaciar, lo que sería devastador para las comunidades costeras de todo el mundo".

Estas serán las consecuencias del deshielo

Si aumenta la velocidad a la que este glaciar se derrite, algunas de las zonas más afectadas serán Vancouver, Florida, Bangladesh y las islas bajas del Pacífico, como Tuvalu o Islas Marshall. Sin embargo, Dow indica que "por el momento no tenemos suficiente información para decir de una manera u otra cuánto tiempo queda antes de que la intrusión de agua del océano sea irreversible".

"Intentaremos obtener estimaciones del aumento del nivel del mar al menos fijadas durante décadas en lugar de siglos. Este trabajo ayudará a las personas a adaptarse a los cambios en los niveles del océano y se centrará en reducir las emisiones de carbono para evitar el peor de los casos", confirman los investigadores.