Geólogos arrojan luz sobre la teoría de la Edad de Hielo que explicaría las formas de vida actuales

Hace entre 720 y 635 millones de años, la Tierra se enfrió hasta tal punto que los científicos piensan que casi la totalidad de su superficie quedó cubierta por una gruesa capa de hielo, incluidos los continentes y los océanos.

Los expertos estiman que este fenómeno, conocido como “Tierra Bola de Nieve” o “Tierra Bola de Hielo”, duró decenas de millones de años. Una vez que el hielo se derritió, surgió la vida multicelular, dando lugar a las formas de vida que conocemos hoy en día.

Tal y como recoge The Conversation, un artículo publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) puede arrojar luz sobre esta fase histórica de nuestro planeta.

Pese a que se han hallado pruebas de esta Edad de Hielo en varias zonas de la Tierra, aún no se había logrado obtener evidencias en el interior de los continentes cercanos al ecuador. Sin embargo, la mencionada investigación destaca el descubrimiento de rocas en Colorado (EEUU) relacionadas con este fenómeno.

El director del estudio, Liam Courtney-Davies, ha explicado que se tratan de rocas sedimentarias de color marrón amarillento que contienen pistas sobre esa época glacial de la Tierra. Las rocas se habrían formado bajo la inmensa presión de una capa de hielo, empujando sedimentos ricos en arena mezclados con agua de deshielo hacia las rocas subyacentes.

En la investigación se ha recurrido a la “datación radiométrica por láser”, una técnica que consiste en destruir minerales mediante láseres para liberar algunos de los átomos que contienen. El resultado ha sido que esas rocas sedimentarias se formaron entre hace 690 y 660 millones de años, es decir, coincidiendo con el fenómeno “Tierra Bola de Nieve”.

“Caracterizar mejor este periodo nos permite comprender cómo evolucionamos juntos nosotros y el planeta. Si tales rasgos se formaron en Colorado durante la Tierra Bola de Nieve, probablemente también se formaron en otros lugares de Norteamérica”, ha destacado Liam Courtney-Davies en relación al hallazgo.