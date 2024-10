Pescan una especie de pescado tan extraña que ha sorprendido a los investigadores

Mauri y Terttu Lehtonen, una pareja de pescadores aficionados que viven desde hace 39 años en la localidad finlandesa Ulvila, se disponían a disfrutar de una nueva jornada de pesca en las aguas del archipiélago de Luvia, en la región de Satakunta, cuando después de echar las redes para faenar se encontraron entre las capturas, una extraña especie de pez que fueron incapaces de identificar y cuya aparición ha sorprendido a los expertos.

El investigador del Instituto Finlandés de Recursos Naturales (Luke), Teppo Vehanen, sin embargo, lo tiene claro: en el ejemplar caído en las redes de Mauri y Terttu Lehtonen era esturión ruso (Acipenser gueldenstaedtii), una especie extremadamente rara y que está clasificada como en peligro crítico de extinción.

El investigador, ha aclarado al periódico Aamulehti que, a pesar de que la identificación se realizó a partir de una fotografía y no de muestras de tejido, las características externas del pescado no dejaban lugar a dudas. "Los rasgos son tan claros que no hay riesgo de confusión", aseguró el investigador. El último avistamiento confirmado de esta especie en Finlandia se produjo en 2008, lo que hace que este hallazgo sea aún más inusual.

Sin embargo, más allá del hallazgo del pez, lo que más desconcierta a los investigadores es cómo pudo llegar este ejemplar de esturión ruso a las aguas del archipiélago de Luvia. Según Vehanen, ni en Finlandia ni en Suecia existen criaderos de esturiones que tengan conexión directa con el mar, lo que convierte este avistamiento en algo más enigmático.

El misterio seguirá sin resolverse porque después de documentar el hallazgo del esturión con una fotografía, Mauri y Terttu devolvieron el ejemplar al mar. Según han contado, el pez recuperó rápidamente su energía y se perdió en las aguas del archipiélago.