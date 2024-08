La bacteria que pone en jaque los JJOO amenaza las piscinas de España

Hace solo unos días, los JJOO de París experimentaron una atípica situación, con el aplazamiento de la prueba de triatlón masculina debido a la presencia de la bacteria E.Coli en el río Sena, donde se tenía que disputar la primera parte de la prueba.

Esta situación dejó perplejos a los participantes y aficionados, que no entendían cómo podía haber ocurrido y en la mayoría de los casos, desconocían las consecuencias y efectos que esta bacteria puede tener en nuestro organismo.

Pues bien, parece que esta bacteria está presente también en algunas piscinas españolas, concretamente en la provincia de Salamanca, donde se ha detectado la presencia de E.Coli en algunas piscinas públicas como consecuencia, principalmente, de una práctica a todas luces nada higiénica como es defecar en el agua.

De acuerdo con lo recogido en el Real Decreto de 2013, en el que se recogen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas públicas españolas, se indica que "en caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas".

Pero estos controles y análisis para prevenir la presencia de estas y otras bacterias no se limitan solo a las piscinas públicas, sino también a las aguas aptas para el consumo, que deben someterse a un control diario con el objetivo de descartar que estas bacterias se encuentren en las aguas.

Tiene numerosas cepas

En el caso de la bacteria E.Coli, hablamos de una intestinal detectada en animales y humanos, y de acuerdo con lo expuesto por los expertos, se trata de una bacteria con gran variedad de cepas. Mientras que algunas son positivas, ya que pueden aportarnos vitaminas, hay otras denominadas toxinas, y que pueden provocar complicaciones serias que pueden derivar en la muerte en casos extremos.

Así, se puede asegurar que el lugar más común en el que se encuentra E.Coli son las aguas fecales o zonas con una elevada contaminación fecal.

Los efectos de consumir agua con la presencia de esta bacteria, o nadar en el caso de los atletas en París, pueden ser muy variadas y de diversa gravedad, aunque los principales serían la diarrea, vómitos, dolor abdominal, etc.

Pese a ello, Salamanca es la única provincia de Castilla y León que no cuenta con zonas de piscina pública aptas para el baño. No por nada que tenga que ver con las condiciones sanitarias, sino porque no lo han solicitado y han decidido ofrecer un servicio de piscinas, más seguro y económico.