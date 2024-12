Los científicos se asombran ante la nueva especie de araña gigantesca descubierta en la isla 'más española'

Una nueva especie de tarántula, del género Trichopelma grande, ha sido descubierta en el Parque Nacional de Viñales, en el extremo occidental de Cuba, según un estudio publicado en la revista científica Journal of Natural History. La araña sorprendió a los científicos por su impresionante tamaño, ya que es el representante más grande y peludo de su género.

La investigación, realizada por David Ortiz, de la Universidad Masaryk en la República Checa, y Elier Fonseca, de la Sociedad Zoológica de Cuba, arrojó que el cuerpo de la nueva especie de araña peluda mide unos 2,54 centímetros de ancho.

El descubrimiento destaca la biodiversidad única de las islas de las Antillas Mayores como Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico, según destaca el medio Wprost. Estas islas, que alguna vez estuvieron conectadas por tierra, han estado separadas por agua durante millones de años. Esto creó las condiciones ideales para el desarrollo de especies endémicas, incluidas arañas como las tarántulas.

El primer ejemplar de esta araña fue hallado en 2008, pero no fue hasta casi diez años más tarde que los investigadores confirmaron que se trababa de una nueva especie, acorde con el estudio.

Según el artículo científico, encontraron cuatro ejemplares de Trichopelma masculinas y jóvenes a poca distancia entre sí en el Parque Nacional de Viñales, una zona protegida ubicada en la provincia cubana de Pinar del Río.

Los científicos concluyeron que al parecer la nueva especie no aparece en las colecciones de historia natural de Cuba, a pesar de que es "llamativa" su apariencia. Los autores sugirieron que "la nueva especie no es arbórea" porque recogieron las arañas en madrigueras en el suelo y no en los árboles.

Según el artículo, es probable que tenga un “comportamiento alimenticio generalista y una picadura leve, menos potente que la de una abeja”. Otro resultado de la investigación es que la distribución de las nuevas arañas es “restringida”, por lo cual son una “prioridad para la conservación”.