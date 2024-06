Un agujero negro acaba de dar la razón a Einstein

Una vez más, Albert Einstein tenía razón. Ahora se la ha dado un agujero negro situado a unos 10.000 años luz de la Tierra.

Según un estudio con telescopios de última generación y capaces de detectar rayos X, el físico alemán acertó con su teoría de la gravedad: hay una zona en el borde de los agujeros negros donde la materia cae, al no permanecer en órbita.

El autor principal del estudio, Andrew Mummery, reconoce en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que hasta ahora "hemos ignorado esta región porque no teníamos datos... Pero ahora que los tenemos, no podemos explicarlo de otra manera".

Mummery ha celebrado su éxito, asegurando que "fuimos a buscar este específicamente; ese fue siempre el plan; debatimos durante mucho tiempo si podríamos encontrarlo". "La gente decía que sería imposible, por lo que confirmar que existe es realmente emocionante".

La conocida como teoría de la relatividad general de Einstein ya había obtenido la 'validación' de otros elementos espaciales, como probó la primera fotografía de un agujero negro, conocida en 2019.