Un estudio de la NASA confirma que el país con más población del mundo será inhabitable en 2050

El cambio climático es una realidad que está afectando a todo el planeta. Según un estudio reciente de la NASA titulado "Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live", el país más poblado del mundo podría ser inhabitable en 2050 debido al aumento de las temperaturas. Este estudio se basa en la observación de la temperatura de bulbo húmedo, una medida que indica cuánto calor y humedad puede soportar el cuerpo humano.

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando se evapora la humedad. Cuanto más baja sea la temperatura de bulbo húmedo, más fácil nos resultará enfriarnos. Esta medida es especialmente relevante en lugares cálidos y húmedos, donde la humedad del aire dificulta la evaporación del sudor, el principal mecanismo de enfriamiento del cuerpo humano.

Según Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, la temperatura de bulbo húmedo más alta que los humanos pueden sobrevivir cuando están expuestos a los elementos durante al menos seis horas es de aproximadamente 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius). Desde 2005, se han registrado valores de temperatura de bulbo húmedo superiores a 95 grados Fahrenheit durante breves períodos de tiempo en nueve ocasiones distintas en algunos lugares subtropicales como Pakistán y el Golfo Pérsico.

Estos datos son alarmantes, ya que indican que las temperaturas de bulbo húmedo están aumentando en todo el mundo y el clima de la Tierra ha comenzado a superar este límite. Además, la incidencia de valores de temperatura de bulbo húmedo ligeramente inferiores, en el rango de 90 a 95 grados Fahrenheit (32 a 35 grados Celsius), se ha más que triplicado durante los 40 años estudiados por el equipo de Raymond.

Este aumento de las temperaturas tiene implicaciones importantes para la salud humana. Cuanto más calor hace, más tensión siente nuestro cuerpo y más necesitamos sudar para refrescarnos. Pero el aire húmedo tiene menos capacidad para retener humedad adicional, por lo que el agua se evapora más lentamente en condiciones húmedas. Esto puede llevar a la deshidratación y al estrés en los órganos internos, especialmente el corazón. Los resultados pueden ser mortales.

Las personas más susceptibles a las altas temperaturas de bulbo húmedo son las personas mayores, las que trabajan al aire libre y aquellas con problemas de salud subyacentes. Las personas que no tienen acceso a aire acondicionado también son vulnerables. El aire acondicionado elimina la humedad del aire y es la mejor solución cuando las temperaturas de bulbo húmedo son demasiado altas.

Para ayudar a predecir y mitigar los efectos del aumento de las temperaturas, los científicos están utilizando datos satelitales para identificar los puntos calientes y los procesos que provocan temperaturas elevadas de bulbo húmedo en diferentes lugares. Los instrumentos espaciales, como el Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) del satélite Aqua de la NASA y el ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment (ECOSTRESS) de la Estación Espacial Internacional (ISS), proporcionan datos útiles para estudiar el estrés térmico.

Los modelos climáticos indican que es probable que ciertas regiones superen las temperaturas críticas de bulbo húmedo en los próximos 30 a 50 años. Las áreas más vulnerables incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo alrededor de 2050; y el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil para 2070. Sin embargo, ningún lugar está a salvo. Dentro de 50 años, estados del Medio Oeste como Arkansas, Missouri y Iowa probablemente alcanzarán el límite crítico de temperatura de bulbo húmedo.

Los países que serán inhabitables en los próximos años

No sólo la NASA se ocupa del estudio de las consecuencias del cambio climático. Una investigación realizada por la Universidad de Monash con datos de la Red de Investigación Colaborativa Multipaís Multiciudad (MCC), ha analizado las ciudades, zonas y países inhabitables en los próximos años.

El análisis incluyó las muertes diarias y las temperaturas de 750 localidades de 43 países. Entonces, para el 2050 es probable que las temperaturas de ciertas zonas del planeta superen los 50 grados centígrados. Estos serían los países inhabitables en los próximos años: