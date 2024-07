Alán Barroso, sobre Venezuela: "Ser de izquierdas también es criticar esto"

Soy español, soy de izquierdas, soy demócrata y no me gusta lo que está pasando en Venezuela.

No me gusta que de los casi ocho millones que viven fuera solo haya podido votar un 1%. No me gusta que se haya perseguido políticamente a las fuerzas de la oposición, igual que no me gustó en su momento el intento de golpe de estado a Chávez o los llamamientos a una invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos.

Los venezolanos tienen derecho a que su voz se escuche y que su voto cuente. Hace años cuando votaban a Chávez, ahora cuando votan distinto y siempre que acudan a las urnas. Y, por desgracia, creo que no podemos decir que ahora eso se haya cumplido.

Ser de izquierdas también implica criticar este tipo de situaciones sin titubeos. Y por eso cuando líderes progresistas latinoamericanos como Lula, Petro y Boric exigen transparencia y explicaciones sobre los resultados hace falta escuchar, criticar y apoyar. Y en eso nos diferenciamos de otros.

Porque mientras algunos solo saben ver problemas exclusivamente en Maduro otros alzamos la voz siempre. Tanto con este caso como con Netanyahu, Bolsonaro, Milei o Trump. Ahí está la diferencia.