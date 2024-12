Alcampo se salta la ley en una compra masiva de tinto de verano

MANUEL MILÁN VIA Getty Images

La cadena de supermercados francesa Alcampo se ha visto envuelta en una polémica tras ser acusada de incumplir la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, que obliga a los establecimientos a vender los productos anunciados. Este conflicto ha generado indignación entre los consumidores, quienes han denunciado prácticas que consideran arbitrarias e ilegales, según publica Merca2.

Un caso reciente tuvo lugar cuando un cliente intentó comprar varias botellas de tinto de verano Sandevid aprovechando una oferta que reducía el precio de 1,69 euros a 1 euro por unidad. Según el cliente, el supermercado le prohibió adquirir una gran cantidad de botellas, argumentando que el descuento se había aplicado por error. La negativa llevó al consumidor a solicitar la intervención de la policía municipal, reclamando que Alcampo no puede restringir la venta de productos por errores internos, tal como establece la normativa vigente.

La Ley 7/1996 especifica en su artículo 9 que "los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador". Si bien existen excepciones en normativas regionales, como el Decreto Legislativo 1/2012 en Andalucía, este caso no tuvo lugar en esa comunidad autónoma ni responde a situaciones justificadas como el desabastecimiento.

Las críticas hacia la cadena no se limitan a este incidente. Varios clientes han denunciado que algunos productos en los lineales de Alcampo, como pasta rellena, frutas y barritas multivitamínicas, han sido vendidos pese a estar caducados. Aunque el supermercado suele devolver el importe en estos casos, la situación afecta gravemente su imagen.

Además, la colaboración de Alcampo con la plataforma Too Good To Go, destinada a reducir el desperdicio alimentario, ha sido cuestionada. Usuarios han señalado que productos adquiridos a través de esta iniciativa estaban en mal estado, lo que sugiere fallos en los controles de calidad tanto del supermercado como de la aplicación.

La acumulación de estos problemas podría impactar la reputación de Alcampo en España, en un contexto donde los consumidores demandan mayor responsabilidad por parte de las grandes cadenas de distribución.