Aldama vuelve a mentir: la Justicia archivó las acusaciones contra Begoña Gómez por ser "falsas"

El comisionista y epicentro del 'caso Koldo' Víctor de Aldama ha asegurado, como siempre sin pruebas, que conoce que existe una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 13 de enero que involucraba a Begoña Gómez por supuestamente tener en el extranjero una cuenta bancaria con más de 6 millones de dólares. Sin embargo, era una nueva afirmación sin pruebas y que la Fiscalía Anticorrupción archivó por ser considerada "falsa" y de "escasa credibilidad" por los investigadores.

Aldama ha desvelado este miércoles en una entrevista en COPE esa información que muchos medios han compartido sin especificar que lo hacía sin aportar pruebas y a pesar de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han desmentido minutos después la versión del comisionista explicando que dieron poco rédito a la denuncia ya que no tenía elementos que dieran credibilidad a la acusación como para ponerse a investigar. De hecho, la comparan con la del exjuez Fernando Presencia, apartado de la carrera judicial y condenado a dos años y 10 meses, y a pagar una multa de 30.000 euros por un delito de prevaricación y otro continuado de denuncia falsa.

Begoña Gómez, siempre según las palabras sin pruebas del comisionista, no sería la única persona que tiene esas denuncias. También, según asegura haber visto, se han presentado por el mismo supuesto contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero y la esposa del expresidente del Ejecutivo socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa.

"Hay una denuncia en Fiscalía en la que hay un listado con la señora Gómez con cuentas en el extranjero por más de seis millones de dólares, y no solamente la señora Begoña Gómez, sino de la señora María Jesús Montero, y también está en ese listado la mujer del expresidente Zapatero, Sonsoles y algún personaje más entonces", expresaba ante los micrófonos de Carlos Herrera.

Aldama se ha vendido en la entrevista como un pseudo mártir por denunciar una supuesta corrupción en el Gobierno y explicando que ha podido acceder a ella ya que se la ha facilitado "un particular" ya que, como ocurre "muchos empresarios", hay ciudadanos que empatizan con él. "Pues este es uno de ellos que, por circunstancias me pidió tomar un café para conocerme, y me soltó la bomba", indicaba sin explicar que está archivada por ser falsa.

No obstante, ha sostenido que él le da toda la credibilidad ya que "una denuncia de ese calibre" se ha presentado ante la Fiscalía donde esa persona "se está jugando mucho". Un argumento, a su juicio irrefutable, ,que le hace pensar "que no va de farol" y que no miente.