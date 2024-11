Almeida explica su gran gesta "romántica" en El Hormiguero y la oposición no tarda en reaccionar: "Machirulo nivel 100"

"Da vergüenza ajena". "Aquí está, llegado de 1950". De esta forma han reaccionado la Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, y Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el mismo sitio, al "detalle romántico" que este martes contó en El Hormiguero el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Así lo llamó: "Detalle romántico". Podría serlo si no fuera porque lo que comento Almeida es que tuvo un gesto con su mujer, Teresa Urquijo, que consistió en algo tan insólito como recoger la ropa del tendedero. "El otro día dije, ah, voy a quitarlo y que se lleve la sorpresa para cuando llegue a casa de que no tenemos la ropa tendida en medio", dijo Almeida, que ante la ironía de las 'hormigas', aclaró: "Los detalles románticos pueden ser enviar flores, regalar un libro o... Hacer cosas que nunca esperaría que tú hicieras".

"Hasta tal punto no esperaba que lo hiciera [recoger la ropa del tendedero], que su reacción fue: ¿Te sientes culpable por algo? ¿Pero cómo si me siento culpable? ¡Si lo he hecho por ti!", prosiguió el alcalde de Madrid ante los aplausos y las risas de Pablo Motos.

Ante semejante comentario, las reacciones de muchas personas en redes sociales no tardaron en llegar, también desde la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. "Aquí está Almeida, llegado de 1950: quitar el tendedero de la cocina es un detalle 'romántico' porque 'ella nunca esperaría que lo hicieras'. Imagino que en su cabeza sonaba espectacular", comentó Rita Maestre.

También Reyes Maroto quiso opinar, asegurando que el regidor "da vergüenza ajena". "Machirulo nivel 100", ha zanjado la portavoz socialista.