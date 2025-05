6 de cada 10 españoles tacha de "insuficiente" la información que dio el Gobierno en el apagón

Anadolu via Getty Images

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este sábado el avance de resultados de una encuesta flash que ha hecho sobre el gran apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica el pasado lunes.

Un barómetro del organismo de José Félix Tezanos que ha detallado que más de la mitad de los españoles califica de "insuficiente" la información que dio el Gobierno en el apagón. En concreto, el 59,6% de los encuestados así lo considera. Solo un 28,4% considera suficiente la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Respecto a las causas de la caída del suministro eléctrico, casi la mitad de los ciudadanos, un 46,2%, cree que se produjo por un accidente o fallo. Solo un 26,6% cree que fue un acto deliberado de alguien, como por ejemplo un ciberataque.

Entre las cosas que la gente echó en falta durante el momento del apagón, el 34,9% destaca que una fuente de energía no eléctrica para cocinar, mientras un 15,5% destaca que un aparato de radio a pilas.

Invertir más en infraestructuras críticas

Al igual que han hecho muchos expertos, más de la mitad de los ciudadanos han reclamado un aumento de la inversión para tratar de prevenir un apagón de este tipo. En primer lugar, el 27,8% cree que se debe invertir más en infraestructuras críticas (redes, electricidad, movilidad, etc.).

Tras ello, llama la atención que la gente coloca en el segundo lugar algo que poco tiene que ver con la seguridad de la red. El 17,3% de los españoles cree que se debe garantizar que la telefonía móvil continúe funcionando.

El CIS ha planteado una curiosa pregunta. "En general, en un país como España y por las experiencias recientes, ¿cree Ud. que sería necesario o conveniente crear un Ministerio para hacer frente a las situaciones de emergencia que puedan surgir?", ha cuestionado. El 47,2% está a favor de ello, frente al 49,3% que no lo ve necesario.

El 55,5% echó en falta el teléfono móvil

El 45,6% de los encuestados ha asegurado que se encontraba en casa cuando se produjo el apagón eléctrico. Un 27,6% estaba en el trabajo y un 8,9% lo vivió en la calle, cerca de casa.

Al ser preguntados sobre si llegó a sentir miedo por el corte de electricidad, el 78% ha respondido que 'no', frente al 21,5% que sí reconoce haber tenido miedo tras lo ocurrido el pasado lunes.

Más rotundos han sido los datos sobre las cosas que más necesitaron durante las horas en las que no funcionaba ningún aparato eléctrico. Un 62,1% sitúa en el primer lugar a la falta de electricidad en su casa para realizar diferentes tareas (cocinar, mantener medicamentos o alimentos en la nevera, etc.) y un 55,5% que no funcionaran los teléfonos.

