Àngels Barceló levanta la mano y lo que dice sobre la polémica intervención de Ayuso arrasa en Twitter

"Que les vote Txapote". La frase que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dedicó al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en la Asamblea de Madrid sigue dando que hablar y tras las críticas de algunas asociaciones y víctimas de ETA, la presentadora de Hoy por Hoy, Àngels Barceló, ha revolucionado Twitter al dejar claro lo que piensa.

La comunicadora ha levantado la mano en el programa de este viernes y ha revelado que quería "dedicar los últimos minutos del abierto" del programa a comentar lo que sucedió.

"Saben los oyentes, además lo expreso muchas veces en antena, que no me gusta traer cosas de las que dice Isabel Díaz Ayuso al análisis. Pero lo que pasó ayer en la Asamblea de Madrid traspasa muchas líneas rojas", ha señalado.

Barceló ha defendido que "otra vez Ayuso ha recorrido a ETA para responder a las críticas legítimas que le estaba haciendo la oposición en la Cámara madrileña" y ha recordado que "terminó su intervención con ese 'qué les vote Txapote' que habíamos escuchado ya a un ultra lanzárselo a un periodista de TVE".

"Aquí donde estamos (Irún), se sabe muy bien quién era Txapote, qué hizo Txapote y las vidas que costó lo que hacía Txapote. Por lo tanto, frivolizar con un asunto como este, porque al fin y al cabo ella lo que hace es frivolizar. Es especialmente grave", ha asegurado la presentadora.

Àngels Barceló ha explicado que ese debate "lo tenemos muchas veces" y ha razonado que no suelen "hablar todo el rato de lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid". "No lo hacemos, pero yo creo que esa alusión... Además, incidencia en eso. En la Asamblea de Madrid, en un ámbito institucional, la frivolización del terrorismo", ha añadido. Unas palabras que superan las 132.000 reproducciones y los 2.900 me gusta en Twitter.