Las cámaras pillan la reacción de Lobato cuando Ayuso dice "que les vote Txapote": lo expresa todo

Juan Lobato, candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, ha hecho un expresivo gesto cuando la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha soltado a los diputados socialistas una de sus frases más sonadas de las últimas semanas: "Que les vote Txapote".

Las cámaras de la Asamblea han captado la reacción de Lobato, que ha extendido las manos con las palmas hacia arriba, en un evidente gesto de asombro e incredulidad ante lo que estaba viendo.

En su intervención, Ayuso ha afeado a Lobato que le dé "lecciones de moralina parroquial", después de que el socialista le haya trasladado a la presidenta que si él juzga sus políticas y su forma de actuar no es algo "machista", sino que se está encargando de hacer su "trabajo".

"Queremos a las mujeres vivas, libres y con dignidad", ha lanzado, al tiempo que ha indicado que es intolerable cómo se trata a las familias de San Fernando de Henares, a los usuarios de los centros sanitarios o lo que le pasó a ella la semana pasada en la Universidad Complutense.

"Yo, humildemente, le pido disculpas si usted sintió que no condené suficientemente el ataque que usted sufrió en la Universidad y me gustaría que usted hiciera lo mismo y pidiera disculpas por llamar gentuza a personas que no piensan como usted o decir frases como te vote Txapote o muy similares. Pida disculpas", ha animado.

Ayuso le ha dicho que ella no necesita su "aprobación" de si ha hecho bien o no en recibir un título. Considera que rectifica porque ha ido "de moderado" y los medios de comunicación "le han puesto verde" con las declaraciones que hizo contra ella.