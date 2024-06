Armengol pide el voto en la comisión del Senado por el caso Koldo y el PP se lo afea: "Es impresentable"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha protagonizado este viernes un polémico momento en la comisión del Senado por el 'caso Koldo' al pedir el voto en las elecciones de este próximo domingo.

Al final de su intervención en la Cámara Alta, la expresidenta balear ha afeado a los portavoces del PP en la Comisión que se hayan dedicado a "repetir y repetir" los bulos sobre este caso que investiga actualmente la Audiencia Nacional. "Les hemos desmontado todas las mentiras. Esta forma de hacer política, con la mentira y la destrucción del adversario, no se lo merece ni la ciudadanía ni la democracia. Y mi mayor deseo es que el domingo participe mucha gente en las elecciones y que deje claro que esta no es la forma de hacer política", ha dicho.

Un llamamiento al voto al PSOE en las elecciones europeas de este domingo que ha provocado el enfado del presidente de la comisión, el popular Eloy Suárez. "Señora Armengol, me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que siendo presidenta de una institución haya hecho lo que acaba de hacer. Tomamos notas y ya veremos si tiene alguna consecuencia", le ha dicho.

Previamente, Armengol también había cuestionado que el Senado la estuviera interrogando en la comisión Koldo por el caso de las mascarillas de Baleares un día antes del día de reflexión a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo.

"Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. Me quiere inhabilitar como presidenta del Congreso diciendo que estoy metida en un caso de corrupción y no es cierto. Hacen ustedes una forma de hacer política que detesto", ha recalcado Armengol.