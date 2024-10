Así se resolvían las crisis entre Pedro Sánchez y Unidas Podemos en el Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió su agenda en marzo de 2022 para asistir al acto del Día Internacional de la Mujer, organizado por el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad. En ese momento, la cita estuvo marcada por las tensiones internas dentro de la coalición de Gobierno, en medio de las críticas hacia las ministras Irene Montero y Ione Belarra.

Un gesto que entonces fue noticia ya que Sánchez acudía junto a la entonces ministras de Unidas Podemos apenas un día después de que la líder del partido llamara a su entonces socio de Gobierno como "partido de la guerra" apenas unos días después de que arrancara la invasión de Rusia en Ucrania y comenzaban a producirse los primeros compases del conflicto, que va camino de cumplir tres años.

Ahora, gracias a la serie 'Moncloa, cuatro estaciones', se ha desvelado cómo fue esa decisión y lo que opinaba Sánchez y su equipo del momento. "Los maitines son unas reuniones que hacemos los lunes por la mañana a primera hora. Nos vemos las personas de la Ejecutiva [del PSOE] y el Gobierno para ver cuál va a ser la agenda política de la semana y marcar la línea política de esa semana", explica a cámara Félix Bolaños mientras se ve cómo es una de esas reuniones.

Allí, Pedro Sánchez expone si acudir o no al acto. "Tenemos este tema del acto de igualdad de hoy. Ayer lo que dijo Ione Belarra me indignó muchísimo con este tema de llamar al Partido Socialista como "el partido de la guerra". No sé qué pensáis de ir o no ir al acto de Igualdad", indica.

"Mi recomendación es no ir. La gente lo entendería no por el tema de Irene Montero e Ione Belarra sino porque entendería que con todo lo que está pasando en estas últimas semanas", exponía la entonces vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, en referencia a que la agenda internacional provocada por Ucrania justificaría no acudir al acto en medio de la tensión política dentro del Gobierno.

"No lo tengo tan claro", responde Pedro Sánchez. "Es que al final si no voy se va a interpretar mal. Al final es el movimiento feminista, más allá de ella. Entonces, no ir lo veo... O sea, que no se va a entender", añade. "Creo que es mucho mejor ir, trascender lo que pueda representar ahora coyunturalmente Irene con el tema de la guerra y hacer un guiño al movimiento feminista", acaba decidiendo al respecto.

Oscar López, entonces director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, explicaba cómo se tomaban estas decisiones que todos los lunes se producen en Moncloa: "Es muy importante estar bien informado. Es muy importante después de tener esa información saber asimilarla e interpretarla y saber que lo que parece un incendio a lo mejor es un fuego pequeño y lo que parece un fuego pequeño a lo mejor es un incendio".

"Es todo absurdo porque el no a la guerra lo compartimos todos. Es un intento de patrimonializar y decir 'esto es mío'. No, esto será de todos, pero creo que lo que hay que reivindicar es el movimiento feminista y el 8 de marzo. Ya cada uno luego que haga lo que considere", termina concluyendo Pedro Sánchez.

Tras el mitin, Podemos trató de rebajar la tensión interna y la persona que lo hizo fue Isa Serra, ahora eurodiputada explicando que las declaraciones de Belarra sobre los "partidos de la guerra" no iban dirigidas al PSOE. En respuesta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, subrayó que “el único señor de la guerra era Putin” y criticó cualquier ambigüedad al respecto. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reafirmó que el PSOE era el "partido del 'no a la guerra'" y defendió su solidaridad con los países afectados por el conflicto.

El País ha estrenado la serie documental 'Moncloa, cuatro estaciones', que enseña el engranaje de la Presidencia del Gobierno, La serie, de cuatro capítulos, se estrenó este domingo y se podrán seguir disfrutando entregas hasta este miércoles.