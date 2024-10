Ayuso y ETA en 1 minuto; por Alán Barroso

Ayuso se ha superado, y mira que era difícil. Ahora dice que “ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca”. Sí, sí, como lo oyes. ETA, esa organización terrorista que dejó las armas hace 13 años, resulta que está más fuerte que nunca. Supongo que estarán haciendo atentados invisibles o secuestrando gente en la cuarta dimensión, porque yo no me he enterado de nada.

Pero hay que tener más cara que espalda para decir que ETA está más fuerte ahora que en los 80, los 90 o los 2000, cuando mataron a más de 800 personas. Pero vamos, que esto no es nuevo. La derecha lleva años utilizando a ETA como comodín electoral. Cuando no saben qué decir, sacan la carta de ETA y ya está. Es como el "abracadabra" de los magos, pero en versión política cutre.

¿Que hay que subir el salario mínimo? ETA. ¿Que hay que mejorar la sanidad pública? ETA. ¿Que no soy presidente? ETA. Es que ya cansa. ETA no va a volver, pero lo que sí que vuelve una y otra vez es la vergüenza ajena cada vez que Ayuso abre la boca.