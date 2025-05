Las grandes eléctricas piden participar en el comité de crisis por el apagón y tener acceso a los datos de Red Eléctrica

Aelec, la patronal eléctrica de la que forman parte Endesa, Iberdrola y EDP España, pedirá ser una de las partes interesadas en el comité creada por el Gobierno para investigar las causas del apagón ocurrido el pasado 28 de abril, y solicitará también "poder tener un acceso pleno y transparente a toda la información sobre el incidente de la que dispone el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE)".

En un comunicado, la presidenta de Aelec, Marina Serrano, señaló que la asociación y las empresas que forman parte de ella quieren transmitir "su más firme voluntad de colaboración" en el procedimiento que se está instruyendo por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "facilitando todos y cada uno de los datos que se soliciten y estén disponibles al respecto, tal y como se ha venido haciendo y se seguirá haciendo siempre que así se requiera".

No obstante, subrayó que esta colaboración y transparencia no sólo incumbe a las empresas de la asociación, "sino que también debe hacerse efectiva, particularmente, por todos aquellos agentes del sector cuya misión fundamental es garantizar que el suministro eléctrico no se vea interrumpido de la forma en que aconteció el pasado lunes, esto es, el operador del sistema (Red Eléctrica)".

Así, Serrano indicó que, "para garantizar la imparcialidad y eficacia en la determinación de las responsabilidades a que hubiera lugar, evitando conflictos de interés", y teniendo en cuenta la participación en el comité de Red Eléctrica, cuya segunda reunión el pasado sábado tuvo lugar en la sede del operador del sistema, "debe contarse igualmente con la participación efectiva de Aelec y de sus empresas asociadas".

A este respecto, estimó que las empresas de energía eléctrica no pueden realizar un diagnóstico completo de lo sucedido al no tener acceso a los datos del conjunto del sistema, que obran en poder de Red Eléctrica.

Así, consideró necesario que el resto de los agentes del sistema -los generadores y los distribuidores-, puedan "tener un acceso pleno y transparente a toda la información sobre el incidente de la que dispone Red Eléctrica, de la misma manera que Red Eléctrica dispone de toda la información que, de manera diligente, le está remitiendo el resto de agentes del sistema".

De esta manera, advirtió de que tanto ese comité como el diagnóstico deben contar con la máxima representación de los agentes a los que el operador del sistema envió consignas en tiempo real el día del cero suministro. "Por tanto, desde Aelec, se propone incluir a los agentes de generación y distribución en dicha comisión", dijo.

El pasado miércoles, el Gobierno acordó la conformación del comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del pasado 28 de abril, que está presidido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, del gabinete dirigido por Sara Aagesen, este comité está integrado por representantes de Presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, y otros ministerios: el Ministerio de Defensa, con el Centro Nacional de Inteligencia y el Estado Mayor; el Ministerio del Interior, por medio del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética; y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

También forman parte del comité otras entidades, como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Además, cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la posible incorporación a expertos en la materia y a representantes de otras administraciones y del sector público o privado con el fin de disponer de la mejor información sobre lo sucedido.

Creación de dos grupos de trabajo

El pasado sábado, en su segunda reunión, el comité acordó poner en marcha dos grupos de trabajo, uno sobre el error técnico y otro para analizar un posible ciberataque como causas de la caída del suministro eléctrico.

En concreto, el primer grupo se centra en la operativa del sistema eléctrico y está coordinado por personal del propio organismo liderado por Aagesen y al mismo se han incorporado representantes de la CNMC en calidad de invitados.

El segundo grupo aúna esfuerzos en el ámbito de sistemas digitales y ciberseguridad bajo la coordinación del Ministerio de Transformación Digital.

Esta tarde, bajo la presidencia de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el comité celebrará su tercera reunión.