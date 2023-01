Ayuso habla sobre el aborto en 'Espejo Público' y la frase que deja hace las delicias en Twitter

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este lunes en el programa Espejo Público de Antena 3, presentado por Susanna Griso, donde ha abordado la polémica sobre el aborto en Castilla y León, donde el vicepresidente, Juan García-Gallardo, anunció un protocolo para las embarazadas que días después fue desmentido por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Ayuso ha criticado el anuncio que realizó García-Gallardo, de Vox, por considerarlo "desmedido" y una "sobreactuación". Después, ha asegurado que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid son "partidarios de la vida, de defenderla siempre". "A nadie le gusta el aborto, a nosotros desde luego no".

A juicio de Ayuso, el aborto "tiene que ser legal, seguro, pero sobre todo poco frecuente, que no obligue a los médicos y que busque políticas en favor de la vida". "Y ayudar a la mujer, a la maternidad, a las personas que tienen dificultades y que tienen dudas. Y tratar estos asuntos con mucho más respeto y cautela, y no como se ha visto estos días", ha agregado.

Griso le ha preguntado entonces si está a favor de la actual ley del aborto, conocida como 'ley de plazos', que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y que el PP tiene recurrida desde entonces en el Constitucional.

"En realidad, a mí es un debate que me ha parecido siempre muy complejo porque creo que nadie puede disponer de la vida de nadie y estamos haciendo las cosas siempre con mucha frialdad y sin tener en cuenta que en nuestro país se están produciendo más de 100.000 abortos al año. No sé dónde está el avance", ha afirmado.

Entonces, Ayuso ha dejado una frase que se ha hecho viral en redes al instante:

"Ahí está la libertad para hacerlo pero no nos ponemos en la piel de personas que no llegan a nacer, que son, bueno, directamente abortadas. No nos ponemos en la piel de mujeres que no tienen recursos, de personas que son obligadas a hacerlo. No nos ponemos en la piel de médicos, que quieren hacer listas negras para obligarles. Ni somos consecuentes a la hora de hablar de ello con menos frivolidad. No deja de ser algo que tiene sus consecuencias, que deja sus secuelas y que tiene que ser seguro y, por supuesto, legal".

Griso ha tenido que insistir para conocer si Ayuso está a favor de la actual ley de plazos, a lo que la presidenta madrileña ha dicho que cree que el Constitucional se posicionará a favor de la actual norma, pero que a ella no le "contenta de ninguna manera, ni por supuestos ni por plazos".

La frase de Ayuso se ha viralizado con numerosísimos comentarios en Twitter: