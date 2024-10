Ayuso saca el 'comodín ETA' y asegura que el Gobierno pactó la Ley de Vivienda con Bildu, "expertos en zulos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la sesión de control en la Asamblea de Madrid para dirigir nuevas críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez a quien ha acusado de pactar la Ley de Vivienda "con expertos en zulos", refiriéndose a Bildu.

Durante el debate sobre vivienda, Ayuso no ha dudado en cargar contra la izquierda, respondiendo a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que hacía alusión a la situación de la vivienda en Madrid poniendo el foco en los rentistas a quienes ha calificado como un cáncer para la economía". Una cuestión que ha servido a Ayuso para defenser la propiedad privada asegurando que “ser propietario no es ser un delincuente” y acusando a la oposición de aplicar "recetas comunistas que no funcionan". Una cuestión, por cierto, que no se puede comprobar en Madrid ya que, salvo Cataluña, ninguna comunidad autónoma ha desplegado la ley de vivienda.

Además, Ayuso ha destacado que la Comunidad de Madrid tiene "menos viviendas vacías" que el resto de España y ha destacado que su gobierno ha construido más viviendas en los últimos años, con un incremento del 41% de nuevas construcciones.

En su intervención, Ayuso ha vuelto a sacar un clásico en la cámara de Vallecas: el 'comodín ETA'. Así, ha acusado al Gobierno de Sánchez de pactar con EH Bildu la aprobación de la Ley de Vivienda, de los que ha dicho que son "expertos en zulos". "Qué le voy a pedir a unos partidos que pactan la Ley de Vivienda con expertos en zulos, que no son más que Bildu", ha dicho en concreto. Así, el PP, a lo largo del pleno, ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de querer "sacar a los presos de ETA" de las cárceles y ha remarcado que el PSOE "se ha convertido en un pozo de indignidad": "Nosotros tenemos la dignidad de las víctimas frente a su indignidad moral", han reiterado, haciendo mención a su diputada Marimar Blanco, hermana del concejal Miguel Ángel Blanco.