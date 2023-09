Bendodo, sobre Sémper: "El PP no es un partido monolítico, al que discrepa no le echamos"

Europa Press via Getty Images

Las críticas de diputados del PP al vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del propio PP, Borja Sémper, han hecho que toda la atención de la actualidad informativa que rodea al partido de Alberto Núñez Feijóo esté centrada en este asunto.

"Se entiende mejor a Ayuso con lo de los pinganillos que a Sémper… O una cosa o la otra, esto no puede ser un carajal”, aseguran a El HuffPost barones del partido sobre el hecho de que Sémper hablase en euskera en el Congreso después de criticarlo el día anteiror —dijo que era "hacer el canelo"— y de que la 'número dos' del PP, Cuca Gamarra, pidiera a la presidenta de las Cortes que lo impidiera. "Cada día tenemos algo nuevo. A ver si marcan un rumbo claro”, añaden los dirigentes territoriales.

Las críticas, que han aparecido en numerosos medios de comunicación y que muestran la "estupefacción total" que generó Sémper con su intervención, están siendo la pregunta que todos los periodistas están dirigiendo a los mandatarios del PP durante este miércoles.

Elías Bendodo, 'número tres' del PP, ha querido despejar la cuestión y justificar a Sémper, que ya esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, ha defendido lo que hizo como "una buena idea".

"Sémper, con buen criterio, lo que planteó es que en el Congreso ya se pueden hablar esas lenguas, en momentos puntuales, traduciéndolo por cortesía", ha intentado explicar Bendodo desde Valencia. "No hay nada nuevo, no hay más interpretación que esa".

Entonces, ¿las críticas?, le han preguntado los periodistas. "La realidad es como la he explicado. Pretendíamos hacer ver que esto se podía hacer. Mi partido no es monolítico, al que discrepa no le echamos", ha contestado Bendodo.

"En el PSOE, al que habla, le echan, pregúntenle a Nicolás Redondo. Yo no sé si a alguno le habrá gustado más o menos, pero la riqueza de mi partido es que cada uno puede pensar y opinar lo que considere oportuno", ha agregado.