Calendario laboral Ciudad Real 2024: ¿por qué es festivo el 22 de agosto?

El 22 de agosto, jueves, será festivo en Ciudad Real. El motivo es la celebración de la Octava de la Virgen del Prado, una festividad profundamente arraigada en el corazón de los ciudadrealeños, destacando la veneración local y la comunidad.

La Virgen del Prado es una advocación mariana que se venera en Ciudad Real, de la cual es patrona. Se trata de una imagen barroca, de escuela valenciana, tallada en madera policromada por los escultores levantinos José María Rausell y Francisco Llorens.

La fiesta principal de la Virgen del Prado tiene lugar el día 15 de agosto, coincidiendo con la Solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, destacando la multitudinaria procesión, que se repite el día 22 de agosto, día de la Octava. Del 14 al 22 de agosto se celebran la Feria y Fiestas Patronales de la Ciudad. La imagen es bajada desde su Camarín el día 9 de agosto, víspera de San Lorenzo, y recibe la visita de numerosos fieles hasta el día 22 de agosto.

Este año se celebrará una misa a las 12 y a las 20.00h. se llevará a cabo la solemne procesión con el tradicional recorrido por las siguientes calles: C/ Prado, C/ Azucena, C/ Estación Vía Crucis, C/ Toledo, C/ Calatrava, C/ Paloma, C/ Carlos Vázquez, Plaza Mayor y Paseo del Prado hasta la Catedral.