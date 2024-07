Carlos Díaz-Pache (PP): "No sé a qué está jugando Vox, ni cuál es el adversario que consideran que tienen"

El Partido Popular ha vivido unas últimas horas muy moviditas tras la ruptura con Vox en cinco gobiernos autonómicos en los que gobernaban hasta este viernes juntos. Una situación que Carlos Díaz-Pache (A Coruña, 1979) no comprende y lo considera un intento de "chantaje" de la formación de Santiago Abascal.

"No sé a qué están jugando, no sé cuál es el adversario que consideran que tienen", asegura. La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid defiende que en su partido "no aceptamos chantajes ni del Gobierno de Sánchez ni de otros partidos".

Sobre otro de los temas de la semana, la detención de Nacho Cano y su posterior rueda de prensa en la que el compositor aseguró a que se debía por su estrecha relación con la presidenta madrileña, a Díaz-Pache le llama la atención que "se haga una detención exprés y se le ponga en libertad rápidamente". "Me parece una vergüenza", explica.

Tengo que arrancar preguntándole por lo que ha pasado con Nacho Cano. Aseguró que fueron a por él por su relación con Ayuso. ¿Cuál es su opinión?

Lo que me llama la atención es que se haga una detención exprés y se le ponga en libertad rápidamente. Que algunos medios conozcan la noticia al instante y que, después, los becarios de Nacho Cano salgan a hacer una denuncia contra la policía por coacciones, porque les han intentado orientar sus discursos, hacer que denuncien a una persona contra la que ellos no tienen absolutamente nada.

Vemos que Puigdemont es un tipo que va a ser amnistiado, Junqueras es un tipo al que han indultado, que Griñán y Chaves lo sacan de la cárcel o les quitan sus delitos. Hay algunas personas a las que persiguen de una manera especial. Tenemos que ver en qué queda. A mí me llama mucho la atención. Me parece una vergüenza.

El tema de la semana ha sido la ruptura de Vox con el PP. ¿Cómo valora la decisión de Abascal?

En el Partido Popular, tenemos principios y no aceptamos chantajes ni del Gobierno de Sánchez ni de otros partidos. Si en Vox quieren desertar de sus compromisos, es su decisión y tendrán que explicarlo. Gobernar no es cómodo, pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Nuestros gobiernos seguirán funcionando, con Vox o sin ellos.

¿Cree que esta línea lanzada por Vox tiene algo que ver con lo que ya ha ido siguiendo en la Asamblea contra el PP?

No sé cuál es el plan de Vox. No sé a qué están jugando, no sé cuál es el adversario que consideran que tienen. Creo que los votantes de Vox entienden que el adversario es Pedro Sánchez que está con un Gobierno agotado centrado en atacar a las instituciones y permanecer en el poder y Vox centra sus ataques en el PP. Se equivocan porque su adversario es la izquierda. Lo hemos visto en esta Asamblea. Las intervenciones de Vox se dedican un 90% a atacar al PP. Creo que se están equivocando.

¿Puede estar motivada esta postura por el pacto del PP y el PSOE con la renovación del CGPJ?

No, porque llevan tiempo haciendo esto. En esta Asamblea hemos llegado a acuerdos con todos los partidos. Hemos buscado acuerdos de cualquiera. Nosotros queremos gobernar con todos y lo mismo hacemos en el ámbito nacional. Tenemos que ser útiles para los españoles que son los que nos han votado y creo que Vox no está siendo útil.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. SERGI GONZALEZ / EL HUFFPOST

¿Cómo definiría el ambiente político de este año en la Asamblea de Madrid?

Muy tenso y bronco. Cuando vimos que los madrileños habían dejado fuera de la Asamblea a Podemos, me pareció que era una buena oportunidad para recuperar un poco de la cordura y las formas que se habían perdido por la irrupción de la ultraizquierda. Lo que hemos visto es que Más Madrid ha recogido el testigo, siendo tan radicales en las formas y con el insulto permanente. Incluso con gestos e incitación al odio, como el caso del diputado Javier Padilla, que hizo gestos de disparar y rematar en el suelo. Es algo que no debería ocurrir. En las últimas semanas, hemos tenido un poco de tregua y esperamos que en septiembre se pueda retomar la cordura.

Un debate en el que se ha incluido lo que ha ocurrido con el hermano de Ayuso…

Esa es la oposición que están haciendo. No están hablando mucho de Madrid, están hablando del plano personal. Intentan destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid con temas personales, que no afectan a la Comunidad de Madrid y pinchan en hueso. Cada denuncia que hacen contra su entorno, su familia, su padre fallecido, su hermano, su pareja, lo que vemos es que no van a ningún lado. Sin embargo, Más Madrid y el PSOE forman parte de un Gobierno dónde está todo el mundo inflado por la corrupción. Vemos que el Gobierno, varios ministros tenían tratos con la trama de Koldo, hemos visto que la familia del presidente, su hermano y su mujer, están imputados por delito de corrupción, que alrededor de Sánchez no crece la hierba y el caso paradigmático es el de Begoña Gómez. Es el síntoma, la enfermedad siempre es Pedro Sánchez.

Hablando de la Comunidad de Madrid, han ampliado a 40 años la edad máxima para avalar el 100% de las hipotecas. ¿Es una medida eficaz para poner fin al problema de la vivienda?

La vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos en España y en Madrid. Todos los planes que tenemos contribuyen a mejorar la situación. Muchos jóvenes nos decían que podían pagar la hipoteca, pero no tenían el ahorro necesario para poder acceder a ella. El plan Mi Primera Vivienda lo que hace es complementar el aval, hasta el 100% de la vivienda, a los menores de 40 años. Creo que va a ser útil. Igual que lo son los planes de vivienda de la Comunidad de Madrid. Lo que vemos es que, muchas veces, empezamos tarde las cosas, terminamos tarde de estudiar, accedemos tarde a una vivienda y ya se nos hace tarde para tener hijos. Todo eso lo quiere corregir el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. SERGI GONZALEZ / EL HUFFPOST

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, aseguró en una entrevista que hay que “llenar de grúas el cielo de Madrid”. ¿Cree que es la solución?

Hay dos modelos. El de la izquierda que quiere intervenirlo todo, retirar el uso de la propiedad a los propietarios de las viviendas y gestionarlo ellos, que eso provoca que la gente deje de poner viviendas a disposición, que las dejen cerradas y eso no soluciona nada. Y nuestra propuesta es incentivar la construcción, que cada uno haga lo que quiera, pero que la Administración sea facilitadora. Disponer de suelo y hacer que los propietarios tengan más fácil el acceso a la compra. Lo que hemos visto en otros lugares es que toda intervención provoca un aumento de los precios.

¿Estarían en contra del paso adoptado por el Ayuntamiento de Barcelona con los pisos turísticos?

Eso son soluciones sencillas que nunca son eficaces. Los problemas complejos no se pueden resolver con una simple prohibición. El modelo de pisos turísticos ha servido para que millones de personas hayan podido viajar y alojarse en otras ciudades de una manera accesible. Eso lo hemos hecho todo en otras ciudades y tenemos que hacerlo en España. Lo que hay que hacer es compatible. El derecho de las personas a tener un piso y a ponerlo a disposición de los turistas, el derecho de la gente a viajar a un precio asequible, con el derecho de los vecinos cuando se popularizan estos pisos o cuando hay ruido. La respuesta sencilla de lo prohíbo no sirve. La respuesta eficaz es regular, poner normas, estudiar el caso con todos los implicados y ajustar para que todo sea compatible.

También han anunciado un plan para revitalizar el pequeño comercio en Madrid…

Madrid lleva muchos años tratando el pequeño comercio con mucho cariño y respeto porque es la esencia de Madrid. Lo que hemos visto con ellos es que tenían problemas para que hubiera un relevo generacional. Cuando un propietario de un comercio está cerca de la jubilación, los hijos no quieren seguir con ese negocio y no encuentran alguien que le releve. Este plan quiere garantizar ese relevo generacional para que sea más sencillo y que pueda seguir dando servicio en los barrios.

Días después de la medalla que Ayuso otorgó a Milei, un senador del presidente argentino propuso legalizar la venta de niños. ¿Cómo reciben las críticas que han surgido en torno a estas palabras?

Me parece una polémica artificial. Javier Milei es un presidente democrático, de una república hermana, como lo es Argentina. Igual que se conceden reconocimientos por el hecho de ser presidente entre países, si no tiene ningún problema de reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, se le da una distinción y es algo normal. Me sorprende que la izquierda hiperventile con este reconocimiento y que después esté apoyando a dictadores como Maduro, a los que representantes legítimos en la Asamblea apoyan sin pudor. A los presidentes democráticos parece que no se les puede recibir. Me parece una hipocresía y una falta de democracia.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. SERGI GONZALEZ / EL HUFFPOST

El Gobierno anunció hace unas semanas que iba a presentar un recurso ante el Constitucional contra las reformas de la ley trans y la ley LGTBI de Madrid. A la espera de que se sepa el posicionamiento, ¿siguen defendiendo que no se recorta ningún derecho?

Es el mensaje que intenta trasladar la izquierda para seguir victimizándose y seguir usando a las personas homosexuales y transexuales a su favor. Las personas homosexuales y transexuales no son de nadie. Hay muchas personas hartas de que la izquierda las utilice. Lo que ha hecho la Asamblea es garantizar unos derechos que no estaban garantizados. Se garantiza el acompañamiento profesional en momentos de máxima tensión para los menores. Se les negaba que estuvieran acompañados, ahora no. Estamos muy orgullosos de estas modificaciones que garantizan los derechos de los más vulnerables y de los niños.

El pasado fin de semana se puso freno al avance de la extrema derecha en Francia tras un cordón sanitario exhaustivo. Feijóo aseguró que “el centro político debe unirse". ¿Se puede decir esto gobernando con Vox en 5 comunidades autónomas y en más de 140 ayuntamientos?

Aquí parece que los únicos extremos son de un lado. En esta línea ideológica, hay una extrema derecha, pero no una extrema izquierda. El PSOE y la ultraizquierda en España ha querido cambiar el marco ideológico para que parezca que el PSOE es izquierda suavecita. No compro ese marco. Está equivocado. Creo que Podemos y Sumar son extrema izquierda. A mí los socialistas que gobiernan con la extrema izquierda no nos dan lecciones de con quién pactamos.

En Francia, la extrema derecha, que dicen, de Le Pen ha sacado un gran resultado. Ha doblado los diputados que tenía y, sin embargo, ha tenido un grandísimo resultado la extrema izquierda de Mélenchon. A nosotros no nos dan lecciones los que pactan con los comunistas y los terroristas.

¿Cuáles son los siguientes retos en la Comunidad de Madrid a partir del próximo año?

A partir de septiembre, seguimos con reformas legislativas. Iniciativas que sirven para simplificar la Administración, para rebajar impuestos. Ahora tendremos los Presupuestos para 2025, una ley de educación superior, universidades y ciencia, que va a poner el foco sobre la financiación plurianual, el distrito único de prácticas, y una ley que atraerá inversión. Seguimos con la sanidad, con la educación, mejorando los servicios públicos.

Las negociaciones en Cataluña han vuelto a sacar a la luz el tema de la financiación singular. ¿Qué opinión tienen desde Madrid?

La singularidad de la que hablan los nacionalistas catalanes es la falta de compromiso con España. Madrid es la región que más aporta al resto de España. Financia el 70% del fondo que se destina a sufragar los servicios públicos de toda España. Decir que Cataluña debe tener una financiación singular, significa que Madrid debe someterse a lo que imponga los catalanes. Esto es una indignidad desde el punto de vista político, una más del Gobierno agotado y dedicado al asalto institucional y debería comprometerse a elaborar un método de financiación consensuado por las comunidades autónomas.