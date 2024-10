Carmena, sobre Errejón: "Nunca pude pensar ni oír nada relativo a ese comportamiento"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha publicado en la mañana de este lunes un comunicado relativo a la dimisión de Íñigo Errejón como consecuencia de varios testimonios que señalaban comportamientos inadecuados con mujeres y que ha acabado con una denuncia de la actriz Elisa Mouliaá y a la que este lunes se incorporara otra.

"Me preguntan muchas personas sobre lo que me parece la noticia de la dimisión de Íñigo Errejón como consecuencia de comportamientos machistas y denuncias de mujeres por malos tratos y o violencia. Pues claro. Me parece horrible. Nunca pude pensar ni oír nada relativo a ese comportamiento", indica la exalcaldesa y fundadora de Más Madrid en 2018 junto a Errejón.

"Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud. Lo primero, desde luego, fue un gran shock. Luego pensé que debía reflexionar sobre lo sucedido", expone la jueza.

"Me atrevo a sugerir que debemos conocer de los políticos, no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional. Es decir, debemos saber de su inteligencia emocional, de su sensibilidad y de cómo ellos cuidan y quieren", concluye.