CEAR estudia llevar a Naciones Unidas la tragedia de la valla de Melilla

NurPhoto via Getty Images

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) está estudiando la posibilidad de llevar ante alguno de los comités internacionales de Naciones Unidas la tragedia ocurrida en Melilla el 24 de junio de 2022 en la que al menos fallecieron 23 migrantes cuando intentaban saltar la valla fronteriza con Marruecos.

La coordinadora de Incidencia y Comunicación de CEAR, Nuria Díaz, ha explicado a EFE que están valorando esta opción desde hace algún tiempo y una vez que la posibilidad de plantear una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha agotado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En la jornada Masacre en Melilla. Un año y medio después, las voces que lo contaron, organizada junto a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y en la que han participado periodistas de la BBC, Lighthouse Reports y El País, la directora general de CEAR, Estrella Galán, ha lamentado que no se haya podido articular un caso concreto para presentarlo ante el Tribunal de Estrasburgo.

Galán ha señalado que desde CEAR el primer planteamiento fue acudir al TEDH para que "esta barbarie no quedase impune", al igual que han hecho en otras ocasiones con casos que finalmente no han prosperado porque, según el tribunal, no se ha podido acreditar que esas personas habían estado oficialmente en España, a pesar de haber aportado "vídeos en los que se les identificaba claramente".

Con esos antecedentes, después de la tragedia de Melilla CEAR recopiló todas las imágenes posibles de ese día para tratar de identificar a las personas y demostrar "de forma clara con un documento gráfico que habían pisado el territorio español y que habían sufrido violencia".

Pese a disponer de un montón de testimonios, ha precisado Díaz, las imágenes recopiladas "no son muy claras" y es difícil verificar "que la persona que tienes delante y que podría interponer una demanda es la que sale".

"Hasta el momento ha sido imposible y eso nos genera una profunda frustración e insatisfacción", ha reconocido Galán.

Díaz ha detallado que el caso de la tragedia del Tarajal de 2014, donde perdieron la vida 15 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban entrar a nado en Ceuta y fueron repelidos por guardias civiles, que lanzaron pelotas de goma, se encuentra en estos momentos en el Tribunal Constitucional porque para llegar a Estrasburgo es preciso agotar antes todas las vías internas del país.

Pese a no haber podido articular un caso concreto sobre el salto a la valla de Melilla, Galán se ha mostrado esperanzada con el momento en el que los migrantes que han sido condenados por la justicia marroquí salgan de prisión y puedan hablar con ellos y "buscar alguna vía" para seguir el litigio, como puede ser llevarlo a alguno de los comités internacionales de Naciones Unidas.

Todos los periodistas que han participado en la jornada han denunciado las trabas y las presiones que han sufrido para investigar estos hechos y han mostrado su frustración ente la impunidad de que hasta ahora "absolutamente nadie" haya asumido responsabilidades.

Por su parte, la portavoz de la AMDH, Khadija Ainani, ha instado a seguir presionando a Marruecos y España porque "saben muy bien lo que ocurrió ese día" y ha reclamado una investigación internacional porque todavía hay decenas de desaparecidos y cuerpos sin identificar.

"Debemos seguir luchando porque esta política asesina no tiene en consideración el derecho a la vida, no da importancia a esas personas, que no son más que cifras", ha concluido.