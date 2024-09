"Chulos", "paletos" y "macarras": Ayuso defiende las críticas de Nacho Cano contra los policías que lo investigaron

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra los polícías que han investigado al creador del musical Malinche, Nacho Cano, investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y los trabajadores y ha defendido las críticas del productor a los agentes "que han estado sobre él".

Díaz Ayuso, durante una entrevista en Telecinco, ha reiterado que es un intento de "señalamiento" y "desprestigio" al artista por no ser "de izquierdas y del Gobierno". Además, ha afirmado que el propio Nacho Cano ha explicado que ha dirigido sus críticas a los policías "que han estado sobre él", a los que llamaba "chulos", "paletos" o "macarras", y no sobre el Cuerpo "en general".

"Él mismo lo ha explicado en algunas ocasiones y él quiere hablar sobre los policías que han estado sobre él (...) y no sobre el cuerpo en general, del que he hablado siempre muy bien y con el máximo respeto, como de la Guardia Civil", ha explicado Díaz Ayuso. En esta línea, ha preguntado "si es normal que te detengan" por una inspección de trabajo o por un conflicto laboral "por el motivo que sea", en los que "a veces el trabajador tiene razón, a veces no".

La presidenta madrileña se ha referido a Nacho Cano para denunciar "el desprestigio" que emprende el Gobierno contra determinados presentadores, artistas o jueces, a los que, según ha dicho, se les pone "en aprietos" o se les ataca "de manera directa o indirecta".

Díaz Ayuso ha apuntado que ha sido una actuación contra Nacho Cano para que "todo en su entorno y prestigio caiga", tras la investigación por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche, a raíz de la denuncia de una exbecada.

"Está pasando y está pasando que una persona que, por cierto, da tantísimos puestos de trabajo y que está ayudando mucho a la cultura en España a seguir creando, se quede al final acorralada", ha señalado.

Para la dirigente madrileña "no es normal" que se requiriera los móviles "de incluso menores y les intentes inducir en sus declaraciones contra el que es tu jefe y sobre todo manipular la verdad".

Díaz Ayuso ha añadido que estas personas vinieron como becarios, "no por ser mexicanos sin más, sino porque es un musical sobre México y España, sobre el mestizaje, sobre nuestra historia", y tras finalizar su formación regresarían a su país.

Y ha opinado que el mundo de la cultura "se tiene que rebelar contra estas cosas" y "tiene que ser libre, y cada artista y cada periodista decir lo que quiere abiertamente, a lo que vota deja de votar".

“El mundo de la cultura se tiene que rebelar contra estas cosas, la cultura tiene que ser libre, y cada artista, y cada periodista, decir abiertamente lo que quiere, lo que vota, o deja de votar, y lo que crea”.