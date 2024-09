Claves de la elección de Escrivá como gobernador del Banco de España: sin acuerdo con el PP y a contrarreloj

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar a conocer el nombre de la persona designada por el Gobierno para dirigir el Banco de España hasta 2030. Así lo detalla la agenda de la comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, que señala que el ministro "informará sobre el candidato propuesto a Gobernador del Banco de España, de conformidad con la Ley de Autonomía del Banco de España".

Fuentes del Gobierno ya han confirmado que la persona elegida es el actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, al que se le supone suficiente experiencia y cualificación para el cargo.

En las últimas semanas, su nombre ha sido el que más fuerza cobraba dentro de la rumorología pese a que, en mayo, él mismo dijo que no era un puesto en el que estuviera "pensando". "Que me vengan con esta historia, sinceramente, no", aseguró a los periodistas cuando ya se hablaba sobre esta posibilidad.

Edificio del Banco de España, en Madrid Getty Images

Cómo se elige al gobernador del Banco de España

A diferencias de otros nombramientos de gran trascendencia, el del gobernador del Banco de España no tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros ni recibir el apoyo del Congreso. Basta sólo con la propuesta del presidente del Gobierno y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Sin embargo, ha sido habitual hasta ahora que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acordaran entre el PSOE y PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador.

Con Escrivá, esta norma no escrita se incumple. El PP, una vez más, se ha opuesto desde el primer momento de forma tajante a que un ministro del Gobierno pase ahora a dirigir el Banco de España. "Esta institución no puede ser un ministerio más del Gobierno de España; nunca lo ha sido y parece ser que el Gobierno vuelve a las andadas", se lamentaba este martes el presidente del PP, Alberto Núlez Feijóo.

Es cierto que no hay precedente de que un ministro pase a ocupar el cargo de gobernador. Lo más parecido es cuando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pasó de la Secretaría de Estado de Hacienda al Banco de España como su máximo dirigente.

Requisitos para ser gobernador

En todo caso, la trayectoria de Escrivá es más que suficiente para optar al puesto de gobernador al tener una "reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios", como se exige. Licenciado en Ciencias Económicas y con postgrados en Análisis Económico y Econometría, ha sido ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la pasada legislatura, y ahora al mando del departamento de Transformación Digital. También ha sido jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (1999-2004) y asesor del Instituto Monetario Europeo (1993-1999).

De hecho, ya trabajó en el Banco de España ocupando la Subdirección del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y la dirección de la Unidad de Investigación Monetaria. Además, ha sido presidente de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea (2015-2019), presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (2014-2020) y economista-jefe y director del Servicio de Estudios del BBVA (2004-2010).

Pablo Hernandez de Cos Europa Press via Getty Images

Fecha límite: 11 de septiembre

Lo cierto es que PSOE y PP tienen poco tiempo para llegar a un acuerdo en el caso de que el nombramiento se haga por consenso. El próximo miércoles 11 de septiembre vence el mandato de Margarita Delgado, subgobernadora, que actúa como gobernadora en funciones en sustitución de Pablo Hernández de Cos.

Precisamente, las relaciones entre Escrivá y Hernández de Cos no fueron precisamente buenas en estos últimos años. El todavía ministro criticó públicamente en diferentes ocasiones los estudios de la autoridad monetaria sobre la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones. En mayo de 2022, por ejemplo, llegó a decir que los análisis del Banco de España adolecían de "falta de sofisticación" y no aportaban "ningún elemento nuevo" sobre el futuro de las pensiones.

Casi 240.000 euros de sueldo

A la espera de su comparecencia de este miércoles, el ministro Carlos Cuerpo ya aseguró hace dos días en un programa de televisión que el nuevo gobernador estará "a la altura del anterior o incluso por encima", lo que garantizará que la institución quede "en muy buenas manos".

El Gobernador dirige el banco, preside el Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva, y representa al Banco legalmente ante aquellas instituciones y organismos internacionales en los que está prevista su participación. El puesto conlleva un salario bruto de 237.158,28 euros, según las Cuentas Anuales del Banco de España, lo que supone más del doble del sueldo del presidente del Gobierno. Escrivá cobra actualmente como ministro casi 80.000 euros.