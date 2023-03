Guía definitiva sobre la segunda moción de censura de Vox contra Sánchez: con más novedades que opciones

Europa Press via Getty Images

Faltan pocas horas para que el Congreso de los Diputados dé el pistoletazo de salida a la sexta moción de censura de la historia de la democracia en España, la segunda presentada por Vox y que tendrá un resultado muy parecido a la primera, salvo sorpresa, no prosperará.

Pese a las diferencias entre el primer intento de Santiago Abascal de echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España y la nueva iniciativa con Ramón Tamames como candidato, el desenlace será el mismo y, sin los números suficientes y con la abstención del PP, todo está decidido.

Pero la moción de censura nos dejará otras imágenes más allá de la votación final. Por ejemplo, al exdirigente del Partido Comunista Español (PCE) interviniendo sin límite de tiempo, con un discurso que ya ha sido filtrado por algunos medios de comunicación y ocupando una posición nunca vista.

Ramón Tamames, de dirigir el PCE a ser candidato de Vox

La vida de Ramón Tamames ha sido como una montaña rusa. Fue militante del PCE desde 1956 y diputado por Madrid entre 1977 y 1979. Además, llegó a ser dirigente de la formación que encabezaba Santiago Carrillo.

El economista puso punto final a su paso por el partido en el año 1981. Una decisión que le dejó fuera de la política hasta diciembre de 1984, cuando fundó la Federación Progresista, una formación que participó en 1985 en la creación de la actual Izquierda Unida.

Después de que el partido que fundó dejara el paraguas de IU en 1987, Tamames dio un importante giro en su carrera y se marchó dos años más tarde, en 1989, al Centro Democrático Social (CDS) de Adolfo Suárez, heredero de Unión de Centro Democrático. Pero no duró mucho en dicho partido y terminó abandonando la política.

Una salida de la política que dejará aparcada durante dos días, tras acordar con Abascal ser su candidato para la moción de censura contra Pedro Sánchez.

Principales novedades

El Congreso va a vivir una moción de censura poco habitual, ya que, a sus 89 años, los problemas de movilidad de Ramón Tamames, que suele apoyarse siempre en un bastón, ha obligado a la Mesa de la Cámara Baja a buscar una solución para que el candidato no tenga que estar bajando y subiendo las escaleras de la tribuna.

El exdirigente del Partido Comunista intervendrá desde la misma posición en la que se coloca el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, debajo de la tribuna del Congreso, pero sentado en una silla.

Tamames se convertirá este martes en el candidato a una moción de censura de más edad de la historia de la democracia. Una iniciativa que encabezará tras reunirse con Abascal, pese a que algunas de las ideas que defenderá son diferentes a lo que piensan desde Vox, según recoge su discurso, publicado hace unos días elDiario.es.

Unas "discrepancias" que ambos no ocultaron en la presentación de la moción en el Congreso del pasado jueves, pero que para el líder de Vox son menores a la unión que tienen en lo "fundamental": "La defensa de la unidad de España, la monarquía y la bandera".

En palabras de Abascal, Tamames "puede representar a esos compatriotas españoles que exigen un cambio de rumbo y cuya candidatura pueden abrazar con independencia de las discrepancias ideológicas".

El propio exdirigente del PCE reconoció que coincide con Vox "en lo esencial políticamente" y alabó al líder ultraderechista porque "ha estado en el frente político más duro que hemos tenido en los últimos cincuenta años".

99% de fe, 1% de posibilidades

Pero más allá de discursos y necesidades de cada uno, lo que parece prácticamente claro es que la moción de censura está abocada al fracaso. No solo por el candidato propuesto, sino porque, como ya defendió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de conocer la moción de Vox, los números no dan.

Abascal necesitará el apoyo de, al menos, 176 diputados, pero, de momento solo cuenta con los 52 votos favorables de su grupo parlamentario, ya que el principal partido de la oposición se abstendrá.

Con un resultado casi previsto y el discurso de Tamames filtrado, hasta desde el propio PP destacan que la moción de censura de Vox está levantando "poco interés".

De hecho, según ha confirmado el PP, el propio Feijóo no estará presente en la moción. Hace unos días ya recalcó sobre la iniciativa que "hay que tomarse la política un poco más en serio", porque Tamames es "alguien que sabe perfectamente que no va a ser presidente". Algo que el propio líder del PP transmitió en una reunión con el exdirigente del PCE nada más conocer la propuesta: "si fueses mi padre, no te dejaría hacer esto".

Funcionamiento de la moción

En cualquier caso, independientemente del resultado, España vivirá esta semana la sexta moción de censura y eso que de las cinco anteriores, sólo una tuvo éxito, la que Pedro Sánchez presentó para terminar con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En el funcionamiento no habrá muchas variaciones, exceptuando la colocación del orador principal, el candidato Ramón Tamames, que estará sentado bajo la tribuna.

La moción durará dos días, este martes 21 de marzo, cuando se inicie el debate, y miércoles 22 de marzo, día en el que se celebrará la votación. Durante la primera de las partes, Abascal presentará y defenderá la moción.

Tras el líder de Vox, sólo el Gobierno podrá replicarle, en primera instancia. Una vez tome la palabra Ramón Tamames, la cosa cambiará y tras exponer sus ideas, serán el resto de los grupos parlamentarios los que intervengan y haya réplicas. Algo que alargará notablemente la sesión, sobre todo, sabiendo que tanto Abascal como Tamames no tendrán límite de tiempo.

Un nuevo acontecimiento político en el Congreso de los Diputados que, más allá de los debates que planteen los diferentes grupos parlamentarios, volverá a caer en agua de borrajas y, con casi total seguridad, terminará con una foto, la de la bancada socialista aplaudiendo al unísono a Pedro Sánchez.