Se dan cuenta de lo que hace Ayuso a los 24 segundos de este vídeo: sucede literalmente así

El reportero de Todo es Mentira Fabián Pérez se ha percatado de un detalle muy llamativo de un discurso que ha pronunciado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La dirigente 'popular' se ha referido a los abucheos que ha sufrido en la Complutense al ser nombrada alumna ilustre y el periodista se ha dado cuenta del cambio de registro que ha tenido a los 24 segundos de referirse al asunto.

"Hasta el 00:24 Ayuso no lee papeles, sino que expresa una idea (con naturalidad) basada en su propia experiencia", subraya Pérez, que señala: "A partir del 00:24 Ayuso baja la cabeza, lee con ritmo inseguro y volumen bajo y pronuncia una frase completamente salida de tono".

En la primera parte de esa intervención, Ayuso afirma: "Si yo voy andando por la calle lo hago con total libertad y absoluta normalidad en todos los barrios, en todos los distritos, en todos los lugares públicos y privados de esta región".

Y sigue: "Allí donde ven mi agenda de medios, allí es donde me mandan al grito de guerra, sanidad pública, asesina... para intentar, no sé qué demostrar. ¿Que no sea un ciudadano más? ¿Que me acobarde?".

Y en ese momento llega el cambio. Ayuso comienza a mirar sus apuntes y suelta: "Lo que me temo es que el gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme y para crear en torno a mí un clima que, insisto, no se ha dado en toda la legislatura".

"Lo están haciendo constantemente. No soy yo la que provoca, envían incluso a personas a los actos de partido. Lo hacen siempre desde hace unas semanas y yo creo que no es que les provoque algo que yo hago, sino que simplemente les provoca mi sola existencia, porque mi proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en toda la Comunidad de Madrid", presume.

Y ramata: "Creo que, según se acerquen los meses de elecciones, esto, simplemente, va a ir a más. Me temo que de aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre".