DANA: Feijóo ve "despreciable" que el PSOE no suspenda el pleno del Congreso para votar el decreto sobre RTVE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "despreciable" que el PSOE haya suspendido la sesión de control en el Congreso en solidaridad por las víctimas de la DANA que ha asolado puntos de la Comunidad Valencia y Castilla - La Mancha, pero mantenga a su vez el pleno urgente para validar el proceso de renovación del Consejo de RTVE, una sesión de la que el Grupo Popular se ausentará.

"No podemos apuntarnos a la hipocresía de suspender el Pleno ordinario y automáticamente, sin ningún tipo de escrúpulo, convocar un Pleno Extraordinario con el único punto del orden del día, el control de la RTVE", ha afirmado en una comparecencia sin preguntas en la Cámara Baja.

Feijóo ha dicho que el PP no entiende "el respeto selectivo a las víctimas" con esa forma de proceder del Gobierno y ha calificado su actitud de "despreciable". "Sabía que este Gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede", ha finalizado.

El PP y Vox han abandonado el hemiciclo del Congreso para no asistir al debate en protesta por la decisión de la Junta de Portavoces de mantener ese debate, pese a la tragedia de vive el país por las más de cincuenta víctimas que ha dejado la DANA que ha asolado varias zonas de España. Los dos diputados de Compromís, Águeda Micó y Alberto Ibáñez, también han decidido no participar en el pleno urgente por el estado de "consternación" que sufren.

La Junta de Portavoces ha aceptado por unanimidad suspender la sesión de control al Gobierno una vez que ya se había iniciado pero no ha habido acuerdo para hacer lo mismo con el segundo pleno que había convocado este miércoles para debatir el decreto relativo a RTVE y se ha mantenido.

Antes de que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, subiera a la tribuna para defender ese decreto que el Gobierno ha querido convalidar con urgencia, tan solo una semana y un día después de su aprobación, los diputados de PP y Vox han abandonado el Salón de Plenos.