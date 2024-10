Del "habríamos ido a comisaría" al "ningun partido sabía nada": los titulares que deja la comparecencia de Más Madrid

"Sin todas no hay nosotras". Es la frase con la que se resume la disculpa pública que Más Madrid ha entonado en boca de la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Rita Maestre, en una rueda de prensa en la que también estaban presentes la líder de la formación y ministra de Sanidad, Mónica García, y la portavoz en la asamblea, Manuela Bergerot.

Una cuestión con la que Mónica García, ha afirmado en varias ocasiones que Más Madrid desconocía los hechos denunciados contra Íñigo Errejón y ha querido expresar en nombre del partido el "profundo dolor y desconcierto" ante las recientes acusaciones que les tienen en "estado de shock". "Los casos que se están publicando merecen nuestra repulsa y nuestra condena", indicaba.

Además, el partido de Mónica García a asegurado que ponen a disposición de las víctimas y los partidos cualquier cuestión jurídica que les sea requerida: "Ponemos todos los mecanismos de denuncia e investigación de cualquier víctima y nos ponemos a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento o cualquier otro hecho delictivo que descubramos en nuestra investigación".

Así, han explicado el error que ha tuvo, a su juicio, el partido con esta cuestión y que llevó a no investigar los hechos el pasado año. "Loreto Arenillas había actuado por su cuenta. Les pedimos explicaciones a los dos y les pedimos que transmitieran a la afectada poner a disposición los mecanismos del partido y conocer su versión y activar los protocolos. A partir de ahí no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más. Ahora decimos que fue un error y una actuación insuficiente.", indicaban al respecto.

También, los motivos que provocan el cese: "Pedimos a Arenillas el acta por la falta de confianza. Más Madrid no ha recibido ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto ni presentes ni pasados contra Errejón".

El viernes, se hacía referencia en varios medios de comunicación a que Errejón estaba en tratamiento psicológico tratando adicciones. Sobre eso se ha referido también García, en un discurso que ha leído nerviosa y rápida: "Varias personas hablaron con él y le recomendamos que buscara ayuda profesional. En ningún caso contemplábamos que se estuvieran dando hechos como los que ahora conocemos. Si hubiésemos sabido que era un agresor no le hubiéramos recomendado ayuda profesional sino hubiéramos ido a una comisaría".

Mónica García, también ha reiterado, e incluso ha hablado en nombre de otras organizaciones políticas, que nadie conocía esa faceta de la vida de Errejón: "No lo sabíamos nosotros y me atrevo a decir que no lo conocía ninguna otra organización política".