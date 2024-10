Demolerán la casa en la que vive una anciana desde el 59 por un tren que no existirá esta década: "Tengo veneno en la boca"

¿Te imaginas que te expropian tu propia casa después de haber vivido en ella durante casi toda una vida? Pues es lo que le va a ocurrir a Ines Zuccotti, una mujer de 87 años que desde 1959 ha residido en una pequeña casita en San Giuliano, en el Valle de Susa (Italia).

Su vivienda será demolida para facilitar las obras del tren de alta velocidad que conectará la ciudad italiana de Turín con la francesa Lyon, recoge el diario La Stampa. "Estos días tengo veneno en la boca. Vivo aquí desde que mi marido la heredó de mis suegros, quienes la compraron en 1951. Aquí crié a mis tres hijos. Es mi vida", dice la anciana, mientras sus dos perros, Kyra y Laika, corretean de un lado a otro en el jardín de su casa.

Ante las inminentes demoliciones (previstas para mayo de 2026), los propietarios de los tres edificios afectados serán indemnizados. Algo que, en todo caso, no satisface a los vecinos afectados.

"Creo que me iré en primavera: vivir aquí ya no tiene sentido. El otro día no podía ni salir de casa debido a los bloqueos en la carretera estatal. Desde ayer las cosas han ido mejor: sólo necesito mostrar mis documentos a la policía para poder entrar en mi propia casa. Pero pronto se convertirá aquí en una obra de construcción. Imagínese que donde ahora está mi salón, según el proyecto final, pasarían las vías de la futura estación internacional", asegura por su parte Franco Leschiera, otro de los afectados.

La línea de Alta Velocidad Turin–Lyon recorrerá 270 km con una velocidad máxima de 220 km/H, que conectará las dos ciudades de Turín y Lyon y que enlazará las Líneas de Alta Velocidad francesas e italianas. El núcleo del proyecto es el túnel de Mont d'Ambin, de unos 57,5 kilómetros, un largo túnel que cruzará los Alpes entre el Valle de Susa en Italia y Maurienne en Francia.

El túnel será uno de los túneles de ferrocarril más largos del mundo, a la par con el Túnel de base de San Gotardo, y representa una tercera parte del coste estimado del proyecto. La Unión Europea financia al 40% de los costes de túnel, y ha indicado su disposición para aumentar su contribución al 55%.

Desde el inicio del proyecto, algunos residentes de la mayoría de los 112 municipios por los que pasará el tren se han opuesto firmemente a él.