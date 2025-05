Díaz presiona al PP para aprobar las 37,5 horas tras el desaire de Junts: "Esta norma está ganada en la calle"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, que ahora será remitido a las Cortes para iniciar su tramitación parlamentaria.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo que hoy es un día "de máxima importancia" en la historia de España tras aprobarse dicho proyecto de ley. "Esta norma avanza en una España que va a ser mejor. Hoy modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz", ha señalado.

Según Díaz, la reducción de la jornada laboral cambiará "la vida de la gente" y hará que sean "más felices". "12.500.000 de trabajadores van a ver mejorada su vida y su trabajo. No hay vuelta atrás", ha explicado.

Pese a la luz verde del Consejo de Ministros, la implantación de las 37,5 horas semanales queda supeditado ahora a su aprobación en el Congreso de los Diputados. Un trámite que el Ejecutivo tiene difícil superar después de que Junts anunciara ayer que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley. "No vamos de farol. La iniciativa dificulta trabajar e impone una fiscalización inaceptable a las empresas", ha vuelto a subrayar hoy la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras.

Por eso, Díaz ha redirigido hoy la presión al PP para que facilite la aprobación de la norma. "El PP tiene una duda sobre qué hacer, si tumbar esta norma o deberse al conjunto de los trabajadores de nuestro país. Esta es la medida que más espera el conjunto de los españoles, voten a quien voten. ¿Va a maniobrar para tumbarla igual que intentaron con la reforma laboral? ¿Va a ir en contra de su país? Esta norma sirve para cambiar la vida de la gente y ahora está en las manos de los 137 diputados del PP", ha dicho Díaz en la rueda de prensa.

Para la vicepresidenta segunda, esta norma deja preguntas sobre para qué están los partidos en el Congreso y a quiénes representan. "¿Para quién estamos trabajando? El Gobierno de España lo tiene claro. Y el PP tiene la oportunidad de hablarle a España y decir si lo que le preocupa es dañar al Gobierno o apoyar a la ciudadanía", ha sentenciado.

Sobre Junts, Díaz no ha dado por imposible el acuerdo con Junts y cree que hay "margen para la negociación". "De momento, no he escuchado a nadie decir que se opone a la reducción de la jornada laboral. Y cuando alguien no se atreve a decir esto en alto, es porque esta norma está ganada en la calle", ha dicho. La vicepresidenta, incluso, ha dicho que la enmienda de devolución presentada por los de Puigdemont es una mera "herramienta" para seguir negociando.