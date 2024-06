Denunciada la 'número dos' de Almeida por revelación de secretos en las obras del piso de Ayuso

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha sido denunciada ante la Fiscalía por Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, acusada de un presunto delito de revelación de secretos.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado mes de mayo, cuando Sanz supuestamente, hizo pública una resolución confidencial emitida por la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ante la inspección sobre el piso que comparten Isabel Díaz Ayuso y su pareja Alberto González Amador y cuyas obras fueron ilegales.

En el pleno municipal del 28 de mayo, el concejal socialista Enrique Rico cuestionó a la vicealcaldesa sobre su manejo de dicho informe. “¿Qué medidas tiene previsto tomar su área para garantizar el derecho de acceso a la información de los concejales de esta corporación municipal?”, preguntó.

Según el PSOE, la respuesta de Sanz habría revelado el contenido confidencial de la resolución. “Señor Rico, ¿esta pregunta la hace antes o después de que la Oficina Antifraude les dijera que no hay absolutamente nada que decir sobre este tema? Una vez más ustedes van a hacer el ridículo en la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción”, y continuó: “No me ha dicho nada del nuevo revolcón que les ha dado la Oficina Antifraude. ¿De eso no va a decir nada? ¿Solo va a decir que fueron a la Oficina Antifraude y no va a mencionar el resultado?”.

Con estas palabras, la vicealcaldesa hacía referencia a la denuncia presentada por Reyes Maroto el 16 de mayo por ocultación de documentos relacionados con las obras ilegales en el piso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este asunto se remonta a abril, cuando el concejal socialista Antonio Giraldo revisó los expedientes asociados, pero el Ayuntamiento ocultó datos y planos sobre estas obras, tal y como denunció el propio edil en este medio.

La denuncia del grupo socialista y la revelación por parte de Sanz abren dos frentes: por un lado, esclarecer cómo tuvo acceso Sanz a esa información y, por otro, si hubo alguna irregularidad por parte de los trabajadores de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción. Según el PSOE, "el conocimiento detallado del asunto que muestra Inmaculada Sanz indica una revelación que supera con creces la gravedad de una infracción administrativa".

El grupo de Reyes Maroto afirma que "se ha vulnerado un ámbito confidencial y reservado al conocimiento del Grupo Municipal Socialista y la Oficina Municipal". Los socialistas recuerdan que la citada oficina mantiene la confidencialidad de todas sus informaciones y tiene un registro independiente al del Ayuntamiento. Según el PSOE, la actuación de Sanz encajaría en el delito penal de descubrimiento y revelación de secretos recogido en el artículo 200 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Finalmente, subrayaron su defensa del "juego limpio y las mismas reglas para todos" y señalaron que "cuando no se cumplen, tiene que intervenir la Justicia, como esperamos que haga en este caso la Fiscalía".