Crónica de un informe mutilado: el PSOE denuncia trabas al acceder al expediente del piso del novio de Ayuso

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha culpado directamente a los servicios municipales, es decir, a los funcionarios, de que en su respuesta a la solicitud del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid amputara el expediente abierto por las obras ilegales realizadas en el piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a su pareja, Alberto González Amador.

El mismo informe al que tuvo acceso en abril Más Madrid y al que hace unos días, tras varios días de "trabas", tuvo acceso el concejal del PSOE en el consistorio Antonio Giraldo. Su camino no fue sencillo. Según explica a este medio, acudió directamente a la Junta de Distrito de Chamberí, que es donde se encuentra la vivienda en la que viven Ayuso y su pareja.

Allí, le dirigieron a una sala con un funcionario encargado de enseñar los expedientes que solicitan los miembros del Ayuntamiento. Un concejal, aunque no tenga ninguna competencia en el Gobierno de la ciudad, forma parte de la corporación municipal. Por ello, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su artículo 77 que "todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función". Es decir, que como son parte del Ayuntamiento de Madrid, no les compete la Ley de Protección de Datos, al igual que a un funcionario de Hacienda no le aplica a la hora de revisar, por ejemplo, el dato fiscal de un ciudadano. Eso sí, tienen la obligación y el deber de proteger esos datos personales.

Sin embargo, en el momento en el que dio la dirección del piso en el que vive Ayuso, fue imposible obtenerlo. "Esta persona me dijo que ese no podía enseñarme ese expediente y me pidió que no hiciera política y no montara un numerito en la Junta y que no me lo iba a enseñar. Por ello, esa misma tarde pedí ver el expediente a través del registro. A los dos días me respondieron pidiéndome que fuera más concreto con las fechas a las que me refería, yo creo que para retrasar el enseñármelo. A los cinco días me responden diciendo que en dos días vaya a la Junta Municipal de Chamberí y que me lo enseñan. Acudo a mi cita y me recibe en su despacho el coordinador del Distrito - Javier Benito de la Torre -", explica Giraldo sobre el proceso en el que pudo acceder al expediente sobre la vivienda en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid.

De hecho, explica que, aunque suele haber unas interpretaciones sobre cómo acceder a los expedientes, siempre ha podido verlos y que era la primera vez que le negaban acceder a ellos. De hecho, como miembro de la Comisión de Urbanismo, explica que accede constantemente a los mismos y que jamás se encontró con datos tachados como se encontró al mirar los papeles que habían preparado para él.

"Me encuentro con dos expedientes impresos, que además no están foliados, ni referenciados, y que no tienen índice. Tal y como estaban los documentos impresos no puedo saber si el expediente está completo o es un Word que han hecho en cualquier momento para enseñármelo. Además, hay muchas partes ocultas tachadas en negro en el que incluso había planos tapados alegando que es por protección de datos", explica.

Aunque Antonio Giraldo no pueda difundir los informes al ser parte del Ayuntamiento, sí puede contar lo que vio. En concreto, pudo ver el plano original del piso de la reforma, pero no cómo quedó el piso tras la obra que Alberto González Amador ha reconocido haber hecho.

"Expreso que quiero verlos y el coordinador de distrito me dice que no puede enseñarme, que eso es lo que hay. Cuando acabo de verlo tengo que firmar siempre una vista, para que quede registro de que, como concejal, he accedido a ese expediente para que exista un registro. No obstante, antes de firmar la vista expreso que quiero que se incluya que hay partes ocultas y pido una copia por correo electrónico", explica.

"Al día siguiente me mandan la copia de lo que había visto mas un índice sin referenciar y que se podría haber hecho esa misma noche. Pero es que además me encuentro con un segundo expediente que habla de que el propietario de ese inmueble ha ocupado la vía pública. Es el propio Ayuntamiento el que me está reconociendo un día que no me habían enseñado toda la información que había solicitado", explica.

Además, denuncia que es la primera vez que le ocurre. "Pido expedientes de particulares con regularidad por mi labor como concejal. Incluso Carabante -delegado de Urbanismo- me indicaba el otro día en el pleno que tuviera cuidado porque accedo a datos confidenciales, a pesar de que tengo la obligación y el deber de no difundir nada. Sin embargo, desde el momento en el que manifesté que quería ver el expediente todo han sido trabas administrativas. Lo que ha sido la gota que ha colmado el vaso es vulnerar los derechos de un concejal. Es insultante para los que sabemos como funciona esto y trabajamos así, incluso para el PP que ha sido oposición", denuncia.

"¿Por que este sí y los otros no? Me han enviado expedientes en bruto durante todo este año de legislatura", indica.

Fuentes consultadas en otros ayuntamientos señalan que cada ayuntamiento es un mundo y que depende de cómo interpreten la ley, pero señalan que acceder a los datos es una cuestión básica de cualquier concejal, aunque a veces se puede limitar esa información en casos "personalísimos".

Almeida señala a los funcionarios y asegura no saber nada

Según Almeida el PSOE “está faltando al respeto al personal municipal”. “Ese documento no lo elabora ni el alcalde, ni la alcaldesa, ni el concejal del distrito, ese documento lo elaboran los servicios públicos municipales”, indicaba señalando a Reyes Maroto, donde la acusaba de estar insultando "a los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y diciéndoles que están cometiendo un fraude, que están incurriendo en corrupción”.

“Esta es la máquina del fango del Partido Socialista. Maroto ha puesto la máquina del fango a funcionar y ya no es una cuestión de que vaya contra el alcalde, es que va contra los servicios públicos municipales y eso no lo voy a tolerar”, indicaba sin responder el motivo por el que el Ayuntamiento no inspeccionó la casa pese a haber multitud de órdenes de paralización.

“El alcalde ni tiene nada que ver con la elaboración de ese documento, ni siquiera sabía que había salido ese documento, ni por supuesto, cómo se había confeccionado”, insistía.

“No tengo ningún problema en soportar todo, pero no voy a permitir que se ponga en duda la integridad y la honradez de los servicios principales municipales. Que sepa Reyes Maroto que no voy a tolerar ese hostigamiento”, indicaba explicando que “hay una normativa que impide dar datos personales”.

El HuffPost se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, pero se remiten a las palabras del alcalde.