El Ayuntamiento de Madrid anuncia que el 25 de marzo celebrará el "Día de la Vida"

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha avanzado que el Ayuntamiento de Madrid celebrará el Día Internacional de la Vida, el próximo 25 de marzo, y ha asegurado que el Gobierno municipal busca "ayudar a las familias" y que no "adoctrinarlas, ni que llegue Vox a adoctrinarlas, ni que la izquierda diga cómo tenemos que vivir".

Así lo ha manifestado este lunes durante la comisión del ramo después de que la diputada de Vox Carla Toscano haya cargado contra el Gobierno local por "no incluir ninguna medida de su iniciativa 'Madrid, ciudad por la vida' en su Plan de Fomento de la Natalidad, demostrando que engañan a los ciudadanos conservadores".

"El Partido Popular tiene convicciones. Las que no tiene son las convicciones de Vox. Eso es diferente. Nosotros no tenemos postureo. Lo suyo sí. Para los problemas difíciles no hay soluciones fáciles y ustedes siempre van a la solución fácil respecto a la inmigración o la natalidad", ha señalado el delegado.

Así, Fernández ha destacado que el Plan de Fomento de la Natalidad, que cuenta con 1.300 millones de euros para cinco años y con un total de 50 medidas. En este punto, ha detallado que el Consistorio madrileño celebrará el Día de la Vida en marzo y que desarrollará una aplicación informática con el conjunto de actividades, recursos y ayudas destinadas a la familia.

"Señora Toscano, hay que leérselo. Nuestro plan también contempla la realización de actuaciones de apoyo sociosanitario a la mujer embarazada. Entre ellas, la creación de una guía de apoyo para mujeres embarazadas. Además, crearemos una oficina específica para las familias de niños diagnosticados con una discapacidad durante el embarazo o el parto", ha indicado.

El delegado ha concluido su intervención insistiendo en que la línea del PP "no va a ser nunca adoctrinar". "Para eso, dejamos a la pinza perfecta de este país, que se llama Vox y se llama el sanchismo", ha añadido.

Una decisión, la del Ayuntamiento de Almeida, que no ha gustado a la oposición. "Si algo hay que celebrar el próximo mes de marzo es el 8M y el derecho a la libertad de elección de las mujeres. No hay mayor celebración de la vida que la reivindicación de vidas dignas, justas, libres y en igualdad, y eso se llama feminismo", expresa a este medio la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

"El supuesto "día de la vida" que plantea el Ayuntamiento es una celebración antiabortista, pensada para contentar a los ultras que acosan a las mujeres a las puertas de las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo. Es un aquelarre casposo que obvia que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido a las mujeres españolas desde 1985, y declarado plenamente constitucional", recuerda la del partido regionalista asegurando que "la defensa de la vida de Almeida y el PP empieza y acaba en la monserga de decirle a las mujeres qué deben hacer con sus vidas y sus cuerpos. Pero en el momento en que los niños y niñas llegan al mundo, les dan exactamente igual: por ejemplo, 10.000 niños se quedaron sin plaza en una escuela infantil pública por las políticas antifamilias de Almeida".