Ábalos admite que consintió la filtración de los mensajes de Sánchez a una tercera persona

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantiene su inocencia ante los mensajes filtrados y desvelados en El Mundo de los últimos días. Sin embargo, en declaraciones a laSexta ha reconocido que, pese a no haber compartido las conversaciones entre él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del año 2021, sí que consistió las de 2023. Esto se debe a que entregó una copia a "alguien de su confianza". Esta persona no sería Koldo García.

Ábalos mantiene ante el medio de comunicación "su lealtad a Sánchez", pero lamenta que "lleve aguantando demasiado, 17 meses de filtraciones y bulos". También ha comentado "el desgaste" al que está siendo sometido después de tantos meses en los que ha estado involucrado de muchas de las informaciones que han sido protagonistas de telediarios, portadas y programas de radio.

El exministro de Transportes asegura que tiene en su poder unos discos duros en el que conserva diferentes elementos del ámbito personal -fotos de su boda, currículum...-. Dada su trayectoria política, guardaba diferentes documentos para poder realizar en un futuro sus memorias debido a que incluso tenía ofertas de tres editoriales. "Eso es historia de España, por eso los guardaba, no me imaginaba que iba a ocurrir toda esta pesadilla", ha defendido en la cadena de televisión.

Con ello, ha mentido que "le da igual" que le acusen de haber filtrado las conversaciones con Pedro Sánchez por "las calumnias y vejaciones" a las que ha sido sometido a lo largo de los últimos meses. Además, ha anunciado que tomará medidas legales y se muestra convencido de que la UCO accedió a los discos duros duros antes de que el Tribunal Supremo tuviera el suplicatorio del Congreso de los Diputados.

"Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora de Sigüenza, sobre el catálogo... ¿y me han pillado con el carrito del helado? ¿Qué tienen? Como no encuentran nada, tienen que seguir escarbando", ha concluido Ábalos que niega ser el causante del escándalo que lleva protagonizando portadas de periódicos los últimos días.