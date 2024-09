El otro CIS: los datos que no aparecen en los titulares

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

Una vez conocido el barómetro del CIS que otorga una ventaja de 4,5 puntos al PSOE frente al PP, hay otros datos que se preguntan en la encuesta mensual que hace el departamento de José Félix Tezanos en la que se repara menos.

Por ejemplo, en la migración. Pese a que un 30% considera que es uno de los grandes problemas, apenas el 15% considera que es el problema que les afecta directamente. La crisis económica, los problemas de índole económica son el 4º problema con un 19%, pero cuando se pregunta sobre el que más viven en el día a día los encuestados sube al 30%.

También se pregunta a los encuestados que den el nombre de quién quiere que sea el presidente del Gobierno. Así, Pedro Sánchez gana de goleada con el 24,8% seguido de Alberto Núñez Feijóo con un 12,1%. Santiago Abascal se cuela con un 6,3% seguido de Yolanda Díaz con un 4,8%.

No obstante, sorprende que se cuelen en la frecuencia de respuestas personas que no son diputadas o no son líderes de sus partidos. De esta forma, Isabel Díaz Ayuso consigue un 4,5% de apoyos, Irene Montero un 0,6% y Alvise Pérez un 1,2%.

En cuanto a simpatía de voto con respecto a lo que se votaría si hubiera unas elecciones generales, el PSOE gana con un 27,7 seguido del PP (21,8), Vox (10), Sumar (6,7), Podemos (3) y Se Acabó la Fiesta (2,2).

En una escala del 1 al 10 en la que 1 es lo más a la izquierda y 10 lo más a la derecha, un 23,2% de los españoles se encuentra en el 5, seguido del número 3 que está en el 10,8%. Destaca que el 9,1% se sitúa lo más a la derecha posible en el 10.

En cuanto a cuestiones religiosas, el 27,1% de los españoles no va a misa u otros actos religiosos nunca, el 21,2% casi nunca, el 24,6% varias veces al año, el 9,1% dos o tres veces al mes, el 11,5% solo acude los domingos y el 5,8% varias veces a la semana.