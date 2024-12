El comité de garantías de Más Madrid avala el cese de Loreto Arenillas por el 'caso Errejón'

El comité de garantías de Más Madrid ha avalado la decisión de la dirección del partido de expulsar a Loreto Arenillas tras el estallido del 'caso Errejón'. Según la resolución, a la que El HuffPost ha tenido acceso, en una resolución que, aunque dice que estima parcialmente la denuncia de Arenillas, en realidad la desestima.

Todo parte del comunicado que Más Madrid hace público un día después de que Errejón deje la política. Tras ponerse el foco en Arenillas tras rescatarse unos tuits en los que medió en un tocamiento no consentido por parte de Errejón en un festival en la Comunidad Valenciana, la dirección de Más Madrid decidió expulsarla de sus órganos de dirección. Lo hizo público en un comunicado en el que explicaban que habían procedido al "cese de todas sus responsabilidades y cargos en el partido", motivo por el cual Arenillas inició una denuncia ante el comité de garantías.

Ahora, dicha resolución aclara que Loreto Arenillas sigue siendo miembro de la mesa regional, cosa que ya era puesto que nunca fue cesada de ese espacio. Fuentes de Más Madrid confirman que la prueba de que la diputada formaba parte es que ha sido convocada a las reuniones de dicho órgano que han tenido lugar y no se ha activado sus sustitución en el mismo. Personas cercanas a Loreto Arenillas confirman a este medio que es cierto.

Es decir, el comité de garantías de Más Madrid estima parcialmente la petición de Loreto Arenillas por basarse únicamente y entender de manera literal el comunicado que se hizo público ese viernes y no ha requerido la información necesaria a la dirección del partido para conocer dónde sí y dónde no estaba cesada Arenillas. El grueso de la denuncia, que hacía referencia a si se podía o no pedir el acta de diputada a Arenillas, ha acabado por dar la razón a Más Madrid ya que se aclara que no se han visto sus derechos vulnerados como miembro del partido regional.

"La decisión de hacer pública el acuerdo del cese sin haber facilitado antes un espacio adecuado y suficiente en que se pudieran explicar las razones de la misma a la afectada, y en que esta pudiera alegar lo que considerara oportuno, no puede ser aceptada por parte de este Comité", indica la resolución. Lo cierto es que Arenillas fue convocada a dos reuniones a las que no quiso acudir para dar explicaciones. Primero hubo una reunión del grupo parlamentario y posteriormente una reunión de la ejecutiva del partido entre ese jueves y ese viernes. "Tuvo ocasiones de sobra", explican informalmente desde el partido. No obstante, Más Madrid traslada que se trata de "una apreciación de la comisión de garantías" y retiran que "Arenillas sí tuvo múltiples opciones de explicarse y su falta de colaboración" fue la que "precipitó su cese".

La resolución confirma, además, otro punto importante: la decisión de cesar a Loreto de sus cargos ejecutivos por pérdida de confianza. Esa decisión, que ya fue ratificada por la Mesa regional por unanimidad, es correcto quedando desestimada la petición de Arenillas.