El Congreso da por aprobada la ley que convalida penas a etarras y la envía al BOE

Europa Press via Getty Images

La Mesa del Congreso, tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada y aprobada la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que rebaja la pena a varios presos etarras al convalidar sus penas y ha procedido a enviarla al BOE para su publicación para su entrada en vigor.

De esta forma, la Mesa del Congreso no reconocido el veto que se impuso este lunes por el Senado. El órgano de gobierno del Congreso, con mayoría del bloque de investidura, ha rechazado la petición del presidente del Congreso, Pedro Rollán, de que la norma se vete. ¿En qué se escudan? Cuando se solicita una propuesta de veto a una ley hay que presentarlo por escrito y la petición, tal y como reconocía el PP la semana pasada, incumple los procedimientos marcados por la Constitución.

Después de que se reconociera el pasado lunes por parte de PP y Vox que no habían detectado el cambio legal, los de Feijóo reconocían que no tenían mucho margen de maniobra para impedir su entrada en vigor. En concreto, el PP no había registrado en el Senado una propuesta de veto, que es esencial para poder tramitarse según el reglamento.

Lo único que pudieron hacer fue retrasar la votación. La norma tendría que haberse votado el pasado martes, pero fue pospuesta hasta este lunes para presionar al Ejecutivo para que retirara el proyecto de ley. Después de que una mayoría en el Senado votara contra la norma, el presidente del Senado presentó un informe avalado por los letrados de la Cámara Alta que indicaba que esa votación, que contaba con mayoría absoluta, podría ser considerada como un veto, aunque no hubiera uno expreso registrado.