Feijóo da la orden para apretar a Sánchez por el apagón: "Esto va a romper todavía más al Gobierno"

En Génova han visto la luz con el apagón para seguir desgastando al Gobierno. La dirección nacional del PP considera que el Ejecutivo no ha estado a la altura en la gestión de la falta de suministro eléctrico que sumió a España este lunes en el caos. Según los populares, hay razones suficientes para criticar abiertamente su labor: Pedro Sánchez tardó casi seis horas en salir ante la opinión pública y todavía se desconocen las causas que provocaron este inédito "fundido a negro" de todo el país. “La gente se va a ir indignando porque esto es una muestra de vulnerabilidad total y el Gobierno ha vuelto a no estar a la altura”, según cuentan fuentes populares a El HuffPost.

Ese mismo lunes, Feijóo ya denunció que el Ejecutivo no estaba dando información de lo que estaba ocurriendo. "No creo que sea razonable que en un país como el nuestro, tres horas y media después de un apagón, no tengamos una información detallada de qué es lo que ha ocurrido, cuándo vamos a volver a tener luz y qué va a pasar", manifestó el presidente del PP.

Un día después, cuando la situación parecía estabilizada, Feijóo elevó el tono y dijo que la imagen que España estaba dando ante el mundo era "lamentable". Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, denunciaba casi en paralelo que el Ejecutivo no estaba dando "información real" de lo ocurrido. "Lo que ha caracterizado al Gobierno a lo largo de todas estas horas es la falta de transparencia", señalaba el dirigente.

Los populares criticaron, además, la falta de interlocución del Ejecutivo con el primer partido de la oposición, pese a que Bolaños había logrado contactar con Tellado en los momentos más difíciles del apagón. El martes, Sánchez telefoneaba a Feijóo para darle cuenta de la situación. Génova agradeció la "cordial" llamada del presidente, pese a que la información trasladada no era novedosa.

Lo cierto es que Feijóo "no se fía" de Sánchez, como dicen fuentes próximas. En privado, el presidente del PP se muestra muy crítico con el Gobierno y ha dado orden de apretar en público. "Esto va a romper todavía más al Gobierno. Beatriz Corredor (la presidenta de Red Eléctrica) está KO", comentan fuentes de la dirección nacional.

Durante estos días, Feijóo ha hablado varias veces con sus barones territoriales. Todos ellos se han mostrado muy críticos con Sánchez. Incluso el andaluz Juana Moreno, que apuntó desde el primer momento a la hipótesis de un ciberataque.

La presión del PP hacia el Gobierno por el apagón es máxima y llega desde todos los frentes. La formación también ha pedido que las explicaciones se den en el Congreso y ha presentado una batería de peticiones de comparecencias; entre ellas, la del propio Sánchez. Quieren que las responsabilidades se asuman "en primera persona".

Un sector del partido pide, sin embargo, “prudencia” en las críticas para no pasarse de frenada. "Hay que compatibilizar la crítica razonable como oposición con el perfil de Estado", en palabras de un alto cargo.

Por eso, los canales de comunicación no se van a romper. Este mismo miércoles, Carlos Cuerpo y Juan Bravo retomaron la reunión que se les quedó pendiente por el apagón para hablar sobre el plan de aranceles. El encuentro no fue bien: los populares aseguraron que el Gobierno no aceptó ninguna de sus 23 propuestas, por lo que se decantan por votar en contra del decreto. Además, el vicesecretario económico del PP aprovechó la cita para hacer hincapié en la importancia de prolongar la vida útil de las centrales nucleares. "Cerrarlas es una irresponsabilidad que compromete la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de las familias y empresas", le dijo a Cuerpo.

Una tesis que también defendió el martes Feijóo. "Si después de lo que ha ocurrido, el Gobierno no rectifica y no prorroga la vida útil de las centrales nucleares, estamos ya en un supuesto de absoluto disparate elevado a enésima potencia. Porque son las empresas suministradoras las que han pedido y las que han insistido en la oportunidad y en la necesidad de mantener la prórroga de las centrales nucleares", dijo. Por el contrario, Sánchez aseguró en su comparecencia de ese mismo día que las centrales nucleares, lejos de ser una solución, fueron un problema durante el apagón. "Las centrales estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables", dijo.

Génova cree que los ataques de Sánchez a la energía nuclear y a las compañías eléctricas tras el apagón levantarán ampollas en Bruselas, aunque los líderes del PP europeo reunidos en Valencia estos dos últimos días para celebrar su congreso evitaron polemizar al respecto. Feijóo sí aprovechó la cita para hablar con todos ellos y para pedir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, su implicación "para que se sepa la verdad" de lo ocurrido en el apagón.

El PSOE, por su parte, lamenta que Feijóo haya querido usar en congreso del PP europeo para "deteriorar la imagen de España". "Cuanto mayor es su miseria moral y su infamia, más alto gritan y más barbaridades dicen. Esto no es hacer oposición; es una indecencia", señalaba muy enfadado este miércoles en X el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

