El encuentro más esperado: Sánchez se cita este viernes con García-Page en Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá este viernes en Moncloa al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dentro de la ronda de encuentros con presidentes autonómicos que está manteniendo.

Los encuentros se celebran tras el acuerdo con ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat, a cambio de una llamada "financiación Singular" para Cataluña, que los barones y portavoces populares consideran un concierto similar al vasco o al navarro.

Según las previsiones, a las 10:00 horas Sánchez recibirá a Fernando López Miras (PP), quien ha asegurado que lleva seis años intentando que esta reunión se produjera.

La reforma del sistema de financiación autonómica, el agua y las infraestructuras serán las protagonistas de la reunión que mantendrá López Miras, según anunció en un acto público en Murcia.

Al president de la Generalitat valenciana lo recibirá a las 12:30 horas. Carlos Mazón (PP) ha anunciado que buscará avances en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, pero ha criticado que el Ejecutivo central mantenga a su región "a la cola en la financiación autonómica" y lleve "mucho tiempo sin reaccionar".

"El objetivo es avanzar, porque ya llevamos demasiado tiempo retrocediendo", ha señalado en declaraciones a la prensa en la sede del Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas.

Al socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) el presidente del Gobierno lo recibirá a las 16:00h.

Emiliano García-Page, se ha mostrado optimista ante la reunión con el presidente del Gobierno, y ha confiado en llegar a acuerdos, a pesar de sus diferencias públicas, y en avanzar en temas "relevantes" para la región, aunque ha insistido en que no ve válida la cesión de impuestos a Cataluña solo en materia de IRPF.

Page ha elevado últimamente sus críticas al Gobierno central por el concierto económico en Cataluña, el pacto con EH Bildu para reformar la Ley Mordaza o los pactos con el expresidente catalán Carles Puigdemont para la amnistía, entre otras cosas.

De esta manera, Sánchez y Page se volverán a ver las caras en un encuentro bilateral después de que el presidente de Castilla-La Mancha alzara la voz internamente en el Comité Federal del PSOE y públicamente en varias declaraciones contra el acuerdo con ERC para una financiación singular en Cataluña.

El 'barón' socialista ha sido el más crítico con este concierto económico para Cataluña, alertando de que afecta al resto de territorios, pero también se ha alzado contra la Ley de Amnistía que pactó el Gobierno con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha se unió a los Ejecutivos regionales del PP y llegó a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante esta Ley de Amnistía, algo que está siendo analizado por el Tribunal Constitucional para ver la legitimación de las comunidades.

Ahora con la ley mordaza

El presidente de Castilla-La Mancha ha ido elevando sus críticas este jueves contra el Gobierno central, justo antes del encuentro que mantendrá con Sánchez, y en esta ocasión se ha dirigido al acuerdo alcanzado con EH Bildu para reformar la Ley Mordaza.

"Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas ya sería suficiente", ha declarado el presidente castellanomanchego a preguntas de los periodistas sobre este acuerdo.

Pero también ha cargado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, reclamando a Sánchez que no ceda a más chantaje porque no va a hacer caer al Gobierno hasta que no tenga "vía libre a su amnistía".

Page ha lamentado que Puigdemont volviese ayer a "amenazar" al Gobierno. "Sigue insistiendo en que sus siete votos son decisivos". "Es normal que se pase todos los días recordando que tiene el mando a distancia, claro".