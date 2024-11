El general jefe de la UME: "Quien dirige la emergencia y decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma"

“Quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la Comunidad Autónoma. Es el director de la emergencia quien nos dice en este sector o en este otro”. El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha querido dejar claro en su comparecencia esta tarde que en todo momento el Ejército ha actuado en función de lo que les decía el Gobierno valenciano. “Ellos nos marcan las prioridades y nosotros hacemos todo lo que nos dicen y más”, ha dicho el general Marcos.

El jefe de la UME ha comentado, además, que “el día en que se desencadenó la emergencia”, su servicio “ya venía siguiendo la situación meteorológica”. Eso le permitió, antes de que la Comunidad elevase el nivel de alerta, tener ya preparado para intervención inmediata al batallón número 3 de la base Jaime I, en Valencia. “Ordené el despliegue adelantado de aproximadamente 500 militares, de manera que cuando esa autorización [la de la Generalitat valenciana] llegara, estuviéramos en condiciones de salir inmediatamente”, ha señalado.

Así, según ha informado, en cuanto la Generalitat les dio “luz verde”, tardaron “quince minutos” en alcanzar el lugar de emergencia, en ese caso únicamente la zona de Utiel-Requena. “Estábamos preparados, alertados y dispuestos”, ha destacado.

De igual modo, el general Marcos ha afirmado que tenía también alertados a 1.000 militares para cuando llegase el nivel de emergencia a toda la provincia de Valencia. Si no estuvieron antes, ha especificado, fue porque se lo impidió la meteorología y “por orden y disciplina”. “No podemos añadir caos a lo que es ya una situación caótica”, ha dicho para dejar claro que “quien dirige la emergencia es la Comunidad Autónoma”, que es “quien decide dónde vamos o dónde no vamos”. “Es el director de la emergencia quien nos dice en este sector o en este otro. A partir de ahí, como unidad militar actuamos con nuestras órdenes, pero siempre en colaboración”, ha explicado el general jefe de la UME.

Por otro lado, ha anunciado que esta tarde el número de efectivos militares que trabaja in situ en las zonas afectadas pasará de 6.600 a 7.800 a las 20.00 horas. Sin embargo, ha señalado que no solo son esos 7.800 militares de la UME, el Ejército o la Guardia Real quienes trabajan, ya que hay “más gente trabajando en esta operación para apoyar logísticamente desde parques y centros de abastecimiento”.

Respecto a las críticas o quejas acerca de la tardanza en llegar o no a algunos lugares, el general Marcos ha explicado que operan “en una zona con las infraestructuras destrozadas”. “Imaginen lo que es mover a 7.800 militares. Es tal el grado de destrucción que la movilidad está limitada y requiere dos cosas: ser disciplinados y tener paciencia. Y sé que es difícil, porque la emoción y el dolor hace que no sea fácil. Les pido por favor que comprendan que los 7.800 militares hacemos todo lo que podemos”, ha asegurado para comprometerse: “En las calles en las que no hemos estado hoy estaremos esta tarde o mañana”.