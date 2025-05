Pedro Sánchez supera otra semana más. “No ha sido para tanto”, en palabras de uno de sus principales ministros. El Congreso de los Diputados reabría tras tres semanas de parón y lo hacía, de nuevo, con las espadas en alto. En cuanto a las votaciones, el Ejecutivo superó la más importante, la relativa a los aranceles, gracias a sus socios habituales. Sobre las explicaciones con respecto al gran apagón o el caos ferroviario, división de opiniones de puertas para adentro. Hay quienes han pedido más autocrítica y “fineza” a la hora de hacer determinadas declaraciones.

Pero el resumen que hacen en Moncloa es que Sánchez va superando etapas. “Al final, el paquete de medidas contra los aranceles está aprobado y el PP se quedó solo con Vox con la prolongación de las nucleares al grito de elecciones, elecciones”, según fuentes gubernamentales. Un adelanto electoral que, precisan, no se va a producir, aunque los Presupuestos Generales del Estado no estén ni mucho menos cerca.

Sobre las cuentas públicas, el equipo de Yolanda Díaz lamenta que sea una batalla perdida -aunque públicamente no se diga- mientras que Podemos o ERC, aliados naturales en el Congreso, no dudaron en respaldar la iniciativa de los populares instando a que se presenten.

Hecho ese balance, el de que todo sigue igual a ojos de Moncloa, llegan los matices por parte de algunos sectores del Ejecutivo y el PSOE. En los pasillos del Congreso, dirigentes socialistas reconocían que en parte de la sociedad se ha instalado una sensación de “caos” alimentada por la oposición del PP. “Y también porque muchos no entienden que no podamos acotar las razones de por qué ocurrió el apagón”, en palabras de un parlamentario. “Dato mata relato”, replicaban fuentes oficiales. De ahí que la Moncloa haya puesto los focos en la vicepresidenta Sara Aagesen, de perfil más técnico, y que estos días ha copado entrevistas y declaraciones a los medios.

Otra de las quejas internas apuntaban al ministro Óscar Puente, uno de los principales escuderos del presidente. “Sabotaje”, afirmó rotundo poco después de confirmarse el caos ferroviario en la línea a Andalucía. Después, tuvo que ir matizando. “No podemos estar pidiendo prudencia por el tema del apagón y lanzarnos a la piscina después con esto”, reconocían en Ferraz. También la ministra portavoz Pilar Alegría mostró su incomodidad. Finalmente, acogiéndose a la información remitida por la Guardia Civil, un juzgado de Toledo investiga lo ocurrido como un “robo con fuerza”.

“La gente tiene que ver que el Gobierno está ahí, que se moviliza ante los problemas. Por ejemplo, si un tren está parado horas, que alguien vaya y lleve agua y algo de comer”, remataba también un líder territorial, en el capítulo de quejas internas.

Para el PP, el Gobierno “ha colapsado” y ya solo queda que convoque a las urnas. Algunos barones no llegaron a creerse el voto en contra al decreto sobre los aranceles, pero así acabó sucediendo. Fue una auténtica enmienda a la totalidad a la acción del Ejecutivo. “Dijimos que nuestro apoyo no sería gratis y hemos actuado en consecuencia. Si no aceptan ninguna de nuestras medidas es que no querían negociar”, argumentan en Génova.

La consigna de Alberto Núñez Feijóo a los suyos estos días ha sido la de ser implacable contra Sánchez. De hecho, los populares se han unido este sábado a Vox en una protesta en Colón para exigir la dimisión del presidente, aunque su líder se ha caído de la convocatoria.

Nervios por el Comité Ejecutivo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo Europa Press via Getty Images

El lunes, la presión del PP continuará. Feijóo ha convocado el Comité Ejecutivo Nacional. Y Génova ha advertido a sus presidentes autonómicos que “sí o sí” deben asistir, ya que en las últimas reuniones del órgano han excusado su presencia mayoritariamente. Pese a ello, desde la Comunidad Valenciana ya han avisado de que Carlos Mazón no acudirá por “problemas de agenda”, según las fuentes consultadas por El HuffPost.

En el orden del día de la Ejecutiva, se incluye un capítulo de “nombramientos” y otro de “ratificación de congresos insulares”. Y aunque la dirección nacional ha rebajado las expectativas, el partido es un hervidero ante la posibilidad de que Feijóo contemple celebrar pronto un congreso nacional ordinario. Un extremo que llevan tiempo reclamando algunos barones a fin de “relanzar al partido” con nuevos rostros en la estructura.

Oficialmente, Feijóo solamente oficializará los cambios ya consabidos. A saber, Esteban González Pons será el portavoz de los populares españoles en Bruselas toda vez Dolors Montserrat es ya la número dos del PP europeo. A priori, Pons estará en el comité de dirección por una doble condición, toda vez mantendría la vicesecretaría de Institucional. “No nos han dicho nada de cambios o congreso pero la gente está moviéndose y muy nerviosa”, reconocía un barón del PP.