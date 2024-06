El Gobierno de Almeida asegura que el cartel del orgullo es un homenaje a las personas LGTBI

Los grupos municipales de PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid han tumbado la propuesta de Más Madrid, a la que se ha sumado también el PSOE, para suspender temporalmente los niveles máximos de ruido en las celebraciones del Orgullo en el marco del Pleno del Palacio de Cibeles. Una cuestión que se pasa por alto en otros eventos de la ciudad, pero que en el Orgullo suele ser habitual.

En su propuesta, también pedían crear la figura del Comisionado del Orgullo LGTBI para coordinar las actuaciones; promover actividades y actos del Orgullo en los diferentes distritos; poner en marcha durante el mes del Orgullo un programa de educación afectivo sexual en los centros educativos, e instalar la bandera LGTBI en la fachada de Cibeles durante las fechas de celebración del Orgullo LGTBI 2024, a la vez que han pedido eliminar la campaña del Orgullo este año con imágenes de tacones, copas y preservativos.

A ello, se añadía que el Orgullo fuera declarado como de interés general o de especial significación ciudadana las celebraciones del Orgullo, mientras que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha recordado que ya lo es desde 2016.

Fernández ha reivindicado que la campaña del Ayuntamiento se centra en las personas mayores LGTBI y es un homenaje "a todos los hombres y a todas las mujeres que lucharon en una época oscura por defender sus derechos".

"No hablen en nombres de colectivos, somos personas, somos LGTBI. Y usted, señora (Rita) Maestre, y usted, señora (Reyes) Maroto, no me representan a mí, me representan al señor (José Luis Martínez) Almeida e (Isabel Díaz) Ayuso. Lo digo alto y claro", ha expresado.

Considera que Madrid es "una puerta abierta a la diversidad" así como un "lugar acogida y amigable con las personas LGTBI que han elegido a la ciudad como un lugar de residencia habitual donde desarrollar sus proyectos personales y profesionales". "Madrid es referente en el respeto y defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI y goza de un prestigio y reputación internacional", ha reivindicado.

Posteriormente, en una dura intervención de la concejala de Vox Carla Toscano ha pedido que se dejen de hacer "políticas públicas basadas en la victimización". Considera que las dos iniciativas del PSOE y Más Madrid van en esa línea y ha criticado que el resto de grupos pretendan "divinizar la fiesta del Orgullo LGTBI".

"¿Es algo heroico que te gusten las personas de un sexo en concreto? ¿Es un mérito especial? ¿Igualdad de derechos? No me hagan reír, por favor. Si lo que quieren son privilegios. Si son ustedes los culpables de las leyes de género que discriminan ¿Diversidad? Si lo que hacen es criminalizar, insultar y si pueden multar a los que pensamos distinto", ha señalado.

Toscano considera que es "absolutamente repugnante" la obsesión de la izquierda de "corromper sexualmente a los hijos" y ha destacado que la sexualización de los niños "lleva a la pederastia". En este punto, ha sido cuando la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha acusado al edil de Vox Ignacio Ansaldo de llamar "gilipollas de los cojones" al concejal de Más Madrid Nacho Murgui, algo que ha negado el otro edil.